Un final de série réussi : Hacks conclut avec une réplique parfaitement ciselée

La série « Hacks » s’est achevée en beauté avec un dernier épisode qui a su marquer les esprits. Ce final très attendu a offert une conclusion brillante, couronnée par une punchline impeccable, saluée par de nombreux fans et critiques.

Tl;dr Finale émouvant pour la série « Hacks » sur HBO Max.

Deborah choisit la vie grâce à l’humour et Ava.

Fin planifiée dès le départ par les créateurs.

Un final longtemps anticipé

Difficile d’imaginer une conclusion plus saisissante pour « Hacks ». Le dernier épisode, diffusé sur HBO Max, referme cinq saisons marquées par l’humour féroce et l’émotion, révélant combien la trajectoire de la série avait été finement orchestrée dès sa genèse. Dès le premier pitch, les créateurs – Paul W. Downs, Lucia Aniello, et Jen Statsky – savaient exactement où ils menaient Deborah Vance, comédienne culte incarnée par l’immense Jean Smart. Dans des échanges post-finale, Aniello confie : « L’arc de ces deux personnages a toujours été notre point de départ, et nous y sommes restés fidèles jusqu’au bout. »

L’ultime voyage de Deborah et Ava

Pour ce dénouement tant attendu, c’est à Paris que tout se joue – non sans rappeler que les scénaristes avaient posé là les fondations du pilote. Fraîchement auréolée d’un triomphe devant 30 000 spectateurs new-yorkais à Central Park, Deborah réalise enfin un rêve aux côtés d’Ava Daniels, sa partenaire en écriture. Pourtant, derrière la réussite affleure l’ombre de la maladie. La comédienne annonce à Ava son intention de finir ses jours dans une clinique suisse d’assistance au suicide. Les deux femmes errent alors dans Paris, partagées entre rires et pressentiments douloureux.

Le choix décisif au cœur du récit

La tension monte jusqu’à la gare de Lyon : alors qu’elles s’apprêtent à monter dans le train pour Zurich, Deborah surprend son amie. Elle renonce finalement à son projet funeste, touchée par le plaisir de créer encore une fois avec Ava. « Je n’aurai peut-être pas trente ans… mais j’ai sans doute encore une heure. Tu veux bien m’aider à l’écrire ? », lance-t-elle dans un ultime élan d’humour et d’affection.

Ce moment clé résonne d’autant plus fort qu’il incarne tout l’esprit de la série : le désir inextinguible de vivre – ou survivre – grâce au rire partagé. D’ailleurs, Lucia Aniello souligne auprès de Variety que la maladie n’était qu’un prétexte narratif pour illustrer ce sauvetage par la comédie.

L’art de la punchline parfaitement maîtrisé

La dernière séquence laisse le spectateur entre Paris et Las Vegas : la caméra glisse élégamment de la tour Eiffel au Strip sous les voix entremêlées de Barbra Streisand et Judy Garland. Un instant suspendu qui achève en beauté cette odyssée humaine et humoristique.

« Hacks » offre ainsi une leçon rare : lorsqu’on prévoit sa fin avec sincérité et précision, il est possible d’atteindre l’équilibre parfait entre émotion et éclat de rire – sans jamais céder à la facilité ni au pathos gratuit.