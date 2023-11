Un éditeur de mods pour The Witcher 3 en 2024 sur PC

CD Projekt RED annonce le développement d'un éditeur de mods pour The Witcher 3 : Wild Hunt.

Prévu pour 2024, gratuitement et exclusivement sur PC, l’éditeur de mods pour The Witcher 3 : Wild Hunt de CD Projekt RED permettra aux joueurs de créer leurs propres expériences dans le jeu grâce à des contenus et des quêtes entièrement nouveaux ou à des modifications de contenus et de quêtes existants. CD Projekt RED espère que l’éditeur de mods donnera à The Witcher 3 : Wild Hunt un nouveau souffle après un nouveau lancement sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, tout en faisant patienter les fans qui attendent le prochain chapitre de la licence The Witcher, dont le nom de code est Polaris.

L’aventure des sorceleurs continue avec The Witcher Polaris

Pour mémoire, CD Projekt RED a annoncé pour la première fois en mars 2022 qu’il travaillait sur un nouveau The Witcher qui donnerait le coup d’envoi d’une “nouvelle saga”. Il a également révélé à l’époque que le jeu en monde ouvert serait développé avec le moteur graphique Unreal Engine d’Epic Games, plutôt qu’avec le moteur propriétaire Red Engine qui a alimenté les précédents jeux The Witcher et Cyberpunk 2077.

The Witcher Polaris est entré en préproduction en mai dernier et, en octobre de cette année, CD Projekt RED a confirmé qu’il s’agirait du début d’une nouvelle trilogie. Il a également été précisé qu’il prévoyait de sortir les trois jeux dans un délai de six ans après le premier. En août dernier, CD Projekt RED a déclaré que près de 260 développeurs travaillaient sur ce nouvel opus et qu’ils seraient rejoints par “une grande partie” des développeurs de Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty, qui compte 300 personnes, après la sortie de l’extension.

The Witcher, la poule aux œufs d’or de CD Projekt RED

Le PDG du studio polonais CD Projekt RED, Adam Kiciński, a déclaré en mai dernier lors d’une conférence avec les investisseurs et les actionnaires que The Witcher 3 s’était vendu à plus de 50 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 2015 sur PS4, Xbox One et PC, ce qui en fait l’un des dix jeux les plus vendus de tous les temps, soit devant Pokémon Rouge/Pokémon Bleu/Pokémon Jaune (qui s’est écoulé à 47,5 millions d’exemplaires) de Nintendo et derrière Red Dead Redemption 2 (avec 53 millions d’exemplaires) de Rockstar Games.