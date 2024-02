Un Creed 4 sans Michael B. Jordan en héros principal devient de plus en plus probable

Michael B. Jordan a incarné Adonis dans les trois films de la saga Creed. Toutefois, il semble de plus en plus probable que le quatrième opus se fasse sans lui dans le rôle principal. Mais qui pourrait bien le remplacer ?

Tl;dr Michael B. Jordan pourrait ne pas être le héros de “Creed 4”.

La franchise “Creed” s’étend au-delà du personnage d’Adonis.

Après “Creed 3”, de nouvelles opportunités s’offrent à Jordan.

Amara, la fille d’Adonis, pourrait prendre le relais dans “Creed 4”.

Michael B. Jordan, un héros en retrait pour “Creed 4” ?

La franchise “Creed” pourrait bien prendre une nouvelle direction pour son quatrième volet. Michael B. Jordan, qui a incarné le personnage principal d’Adonis Creed dans les trois premiers films, pourrait bien céder sa place de héros. Malgré une fin solide pour l’histoire d’Adonis dans “Creed 3”, la confirmation de “Creed 4” laisse présager le retour de Jordan, mais dans un rôle plus créatif.

“Creed”, une franchise qui s’étend

La franchise “Creed”, bien qu’associée au visage de Jordan, a déjà commencé à se développer en dehors de sa série principale. Avec des films dérivés et une série d’anime en préparation, il semble que les plans pour étendre cet univers au-delà d’Adonis aient déjà commencé. Par conséquent, Jordan pourrait commencer à s’éloigner de la franchise à l’écran et continuer à la construire dans une position plus créative.

Des opportunités nouvelles pour Michael B. Jordan

Michael B. Jordan n’a plus besoin de jouer dans la franchise “Creed”. Avec la fin de l’histoire d’Adonis dans “Creed 3”, Jordan a une multitude d’autres opportunités qui pourraient être plus rafraîchissantes. Son nouveau film excitant avec Ryan Coogler, soutenu par Warner Bros, sera un changement de rythme massif pour Jordan et a potentiellement le potentiel d’une nouvelle franchise. De plus, il pourrait même revenir à Marvel, ayant déjà repris son rôle pour “Black Panther : Wakanda Forever”.

La relève de la franchise “Creed” : Amara

Après la retraite d’Adonis dans “Creed 3”, sa fille, Amara, semble prête à prendre le rôle principal dans le prochain volet. Malgré certains obstacles, le retrait potentiel de Jordan et l’élimination probable de Jonathan Majors laissent beaucoup de place pour faire avancer la série à travers Amara. En effet, “Creed 4” pourrait facilement faire vieillir Amara pour commencer une carrière professionnelle.