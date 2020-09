Un chien robot Spot de Boston Dynamics fait sa promenade du soir au Canada

Bien qu'ils ne soient pas encore vraiment démocratisés, les robots existent. Certains remplissent des missions très banales. Il va falloir s'habituer à en voir ici et là, dans nos vies quotidiennes. Pour certains, c'est déjà le cas.

Les robots s’invitent petit à petit dans nos vies. S’ils restent encore majoritairement réservés au monde industriel, certains sont spécialement conçus pour évoluer dans notre monde quotidien. Il sera de plus en plus fréquent d’en croiser d’ici quelques années. Au Canada, certains habitants en ont déjà eu l’occasion. Inutile de dire que cela fait un certain choc.

Au Canada, le robot chien Spot fait sa promenade du soir

Il y a quelques jours, plusieurs personnes ont pu se faire une idée de ce que ça fait de rencontrer un robot au détour d’une rue, sur un trottoir. Il s’agissait plus précisément de l’un des robots les plus évolués à ce jour de Boston Dynamics, à savoir le robot chien Spot. Dans le Nord de l’Ontario, au Canada, Nathan, alias @bloodtear, a remarqué le robot Spot arpentant les rues. Une rencontre qui n’aurait rien eu d’anormal si elle avait été avec un chien en bonne et due forme et non avec son équivalent robotisé.

au grand étonnement des habitants du quartier

Rapidement, cette rencontre insolite faisait le tour des media sociaux et quelques titres dans l’actualité. Boston Dynamics a alors publié un communiqué pour revenir sur cette interaction singulière. Selon le géant de la robotique, le robot effectuait une “promenade nocturne” avec un dresseur qui effectuait au passage “des tests de mobilité”. Nathan expliquait via d’autres tweets que l’opérateur en question suivait le robot quelques mètres derrière avec une télécommande.

Nous attendons aujourd’hui d’autres applications, plus concrètes encore, dans le monde réel pour ces robots très évolués de Boston Dynamics mais maintenant que ces créations sont en vente auprès du grand public – bien que le tarif soit prohibitif -, il va falloir se préparer à en voir ici et là. Et pas uniquement dans des locaux de grandes entreprises. Vous voilà prévenu(e) !