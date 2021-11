Un accord d’exclusivité avec Qualcomm pourrait expliquer pourquoi Windows n’est pas disponible sur les Mac avec puce Apple Silicon

Un accord d'exclusivité entre Microsoft et Qualcomm pourrait expliquer l'absence de Windows sur les Mac avec puce Apple Silicon.

Depuis toujours ou presque, Windows est accessible aux utilisateurs sous macOS, que ce soit via une utilisation à travers Apple Boot Camp ou via des outils tiers comme Parallels Desktop. Cela étant dit, avec le passage aux puces Apple Silicon basées sur ARM, la chose ne fut plus possible. Et un certain nombre se demande effectivement pourquoi.

Un accord d’exclusivité entre Microsoft et Qualcomm

Il semblerait qu’un accord d’exclusivité avec Qualcomm soit la raison pour laquelle nous n’avons pas encore vu Windows arriver sur les Mac dotés d’une telle puce. C’est tout du moins ce qu’annonce un rapport de XDA Developers qui aurait appris de certaines sources que Microsoft et Qualcomm ont un accord d’exclusivité stipulant que, si Windows devait arriver sur un appareil ARM, ce serait un appareil équipé de puces Qualcomm.

Cela étant dit, il pourrait y avoir de bonnes nouvelles pour les possesseurs de Mac avec puce Apple Silicon sur ce point dans la mesure où, toujours selon ce rapport, l’accord entre les deux géants arriverait bientôt à expiration. Cela signifie que, une fois l’échéance arrivée, Microsoft aurait toute latitude pour proposer une version ARM de Windows aux fabricants d’appareils autres que PC, un peu comme lorsque vous achetez une copie de Windows pour l’utiliser dans une installation Boot Camp ou Parallels Desktop.

Bien évidemment, il est toujours possible que Microsoft et Qualcomm décident de renouveler leur accord, d’autant plus maintenant que l’entreprise a révélé ses propres projets de mettre sur pied un concurrent à Apple Silicon, concurrent qui devrait arriver dans le courant de l’année 2023. Et dans le même temps, on se souviendra que des rumeurs datant de 2020 évoquaient que la firme de Redmond était, elle aussi, intéressée par une puce maison. L’avenir nous dira de quoi il retourne précisément.