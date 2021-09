Ubisoft : Igor Manceau remplace Serge Hascoët au poste de Chief Creative Officer

Vétéran de l’industrie vidéoludique avec plus d'une vingtaine d'années d’expérience, Igor Manceau prend les rênes de la vision créative d’Ubisoft.

Pratiquement deux mois après la démission de Serge Hascoët pour avoir fermé les yeux sur des histoires d’harcèlements et agressions sexuelles, tout en encourageant le maintient d’un environnement misogyne et étouffant, Igor Manceau devient le nouveau Chief Creative Officer d’Ubisoft. En plus de devoir rendre des comptes directement à Yves Guillemot, PDG et co-fondateur, il sera amené à collaborer avec les équipes de Virginie Haas, Chief Studio Operating Officer, et celles de Sandrine Caloiaro, Chief Portfolio Officer, pour définir et de cultiver la direction créative de l’éditeur français.

“C’est un grand honneur pour moi de pouvoir guider et soutenir toutes les équipes engagées et incroyablement talentueuses qui incarnent l’âme créative de nos licences“, déclare Igor Manceau, ancien directeur créatif de Riders Republic chez Ubisoft Annecy. “Nous avons des créatifs parmi les plus brillants du milieu et je suis impatient de pouvoir m’associer à eux pour travailler sur des jeux encore plus innovants, qualitatifs et différenciants afin d’offrir des expériences mémorables et enrichissantes aux joueurs.”

Igor Manceau, un choix tout sauf anodin pour Ubisoft

Le comité de nomination pour le poste de CCO, sous la supervision de Yves Guillemot et d’un cabinet de recrutement spécialisé, a apprécié son profil ainsi que ses qualités de leadership et d’écoute. Membre des équipes marketing à la fin des années 1990, Igor Manceau est rapidement devenu directeur du marketing éditorial au sein d’Ubisoft Montréal où il contribue à la stratégie marketing et créative de plusieurs franchises phares avant de diriger une équipe chargée de concevoir des jeux casual pour ensuite être consultant créatif sur plusieurs jeux à succès.

“Il est l’un des directeurs créatifs les plus expérimentés, innovants et respectés d’Ubisoft et de l’industrie“, déclare Yves Guillemot. “Il a une profonde compréhension des motivations des joueurs, une forte intuition pour créer de nouveaux marchés et un style de leadership exemplaire. Je suis certain qu’avec l’ensemble de nos directeurs créatifs et de nos responsables éditoriaux, il saura fédérer et motiver nos équipes autour d’une vision commune pour renforcer et élargir notre portefeuille de jeux, combler les attentes des joueurs actuels et élargir nos audiences.“