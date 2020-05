Ubisoft Forward : la conférence numérique d’Ubisoft est officialisée

L'éditeur français Ubisoft prévoit de dévoiler des informations exclusives sur les jeux de son catalogue, des annonces inédites et bien d’autres surprises en juillet prochain par l'intermédiaire d'un événement au format numérique.

Si l’Electronic Entertainment Expo n’aura pas lieu cette année, Ubisoft avait annoncé que sa conférence n’était pas annulée, mais que ses équipes devaient trouver des solutions pour contenter les joueurs et la presse du monde entier. Après deux mois de silence concernant le sujet, la société d’Yves Guillemot a décidé de lever le voile sur l’Ubisoft Forward, une conférence numérique qui se tiendra le 12 juillet prochain à 21h en live sur les plateformes YouTube, Mixer et Twitch ainsi que sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Digne de celle de l’E3 2020, il faut s’attendre à des nouveautés, mais également des précisions sur des titres déjà connus.

Save the Date! Join us July 12 for Ubisoft Forward, a fully digital showcase with exclusive game news, reveals and more 🎉 Stay tuned… #UbiForward pic.twitter.com/JLYEyF1YnL — Ubisoft (@Ubisoft) May 11, 2020

A quoi s’attendre avec l’Ubisoft Forward ?

Ubisoft devrait faire un point sur Assassin’s Creed Valhalla (pas de 4K à 60fps sur Xbox Series X), Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine, Gods & Monsters, Roller Champions, The Settlers, Tom Clancy’s Elite Squad, tout en redonnant de la visibilité à Beyond Good & Evil 2 et Skull & Bones. En plus de Just Dance 2021, l’éditeur français devrait sans doute présenter de nouvelles licences et peut-être même en faire revenir certaines comme Prince of Persia, Splinter Cell ou encore Rayman. A noter que des séries télévisées (des collaborations avec Netflix et Apple TV+) voire même des films (Far Cry ?) pourraient également être présents dans cette conférence numérique.

