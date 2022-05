Uber Eats lance deux programmes pilotes de livraison autonome à Los Angeles, l'un avec des robots de Serve Robotics, l'autre avec des voitures de Motional.

Uber Eats lance non pas un mais deux programmes pilotes de livraison autonome à Los Angeles, selon TechCrunch. Le premier se fait via un partenariat avec Motional, annoncé en décembre dernier, avec un véhicule autonome. Le second avec la société de livraison sur le trottoir Serve Robotics, entreprise qui et née d’Uber.

Ces tests seront très limités, avec des livraisons depuis quelques établissements seulement, notamment les jus et cafés Keartion. Serve prendra en charge des trajets très courts dans West Hollywood tandis que Motional livrera plus loin, dans Santa Monica. “Nous saurons grâce à ces deux pilotes ce que les clients veulent vraiment, ce que les commerçants veulent vraiment et ce qui a du sens pour la livraison”, déclarait un porte-parole de Uber à TechCrunch.

Uber fera semble-t-il payer les livraisons effectuées par Serve. Cependant, les livraisons via véhicule autonome en Californie nécessite un permis que Motional n’aurait pas en sa possession. Les clients ne devraient donc pas être facturés pour ces dernières, pour le moment. En outre, un opérateur humain prendra le contrôle une fois le véhicule arrivé proche de sa destination “pour garantir une expérience pratique et sans accroc aux clients”, ajoutait le porte-parole.

L’un avec des robots de Serve Robotics, l’autre avec des voitures de Motional

Les robots Serve, quant à eux, pourront opérer de manière pratiquement autonome, mais des opérateurs prendront la main dans certaines situations, comme pour traverser une rue.

Les clients habitant dans certaines zones auront la possibilité de se faire livrer leur nourriture par un véhicule autonome et pourront suivre la livraison. Lorsque celle-ci arrive, ils débloqueront le véhicule avec un code pour récupérer leur commande, qu’il s’agisse du coffre d’un robot Serve ou de l’arrière d’une voiture Motional. “L’idée est que [ces tests] soient un succès et que, au cours des prochains mois, nous trouvions comment étendre ce réseau.”