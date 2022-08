Uber affiche à davantage de chauffeurs combien ils vont gagner pour telle ou telle course

Uber étend la disponibilité de ses Upfront Fares aux États-Unis. Les chauffeurs auront ainsi davantage de détails avant d'accepter leurs courses.

Uber a lancé plusieurs fonctionnalités pour améliorer l’expérience et la transparence aux chauffeurs. Il y a quelques mois, le géant lançait en test “Upfront Fares” dans quelques villes. Aujourd’hui, la fonction s’étend, tous les États-Unis seront concernés dans les prochains mois. Les chauffeurs pourront alors voir combien ils gagneront et où ils iront sur l’écran de la course avant d’accepter ou non ladite course.

Uber étend la disponibilité de ses Upfront Fares aux États-Unis

Selon la page d’aide qui explique le fonctionnement de “Upfront Fares”, Uber calcule le montant en prenant plusieurs facteurs, “y compris les frais de base, la longueur et la durée estimées du voyage, la distance pour récupérer le client et le tarif de pointe”. Uber montera aussi aux chauffeurs les rues les plus proches pour récupérer le client et les points pour les déposer pour faciliter leur prise de décision. De plus, Uber étendra bientôt la disponibilité de “Trip Radar”, qui montre une liste de courses possibles à proximité, avec “Upfront Fares”. Ils verront toujours les requêtes de voyage individuelles, mais ils pourront désormais en accepter une autre qui leur convient davantage.

Les chauffeurs auront ainsi davantage de détails avant d’accepter leurs courses

Uber positionne ces nouvelles fonctionnalités comme une aide aux chauffeurs, mais comme Axios le précise, l’impact sur les clients reste flou. Cela pourrait conduire à une augmentation de la discrimination si les chauffeurs utilisent ces outils pour éviter certains quartiers. Ceci étant dit, ces fonctionnalités pourraient aussi permettre de faire diminuer les annulations dans la mesure où les chauffeurs pourraient prendre une décision plus éclairée d’accepter ou non une course.

L’entreprise a aussi lancé une nouvelle carte de débit Uber Pro qui offre aux chauffeurs un système de cashback pour acheter du carburant dans certaines stations participantes. En mars dernier, Uber avait ajouté une surtaxe carburant pour les courses et les livraisons pour aider les chauffeurs face à l’augmentation des tarifs du carburant.