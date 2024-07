Twitch dévoile sa “Bleed Purple Statue”, un trophée physique pour les streamers

Twitch annonce la remise de trophées, les Streamer Achievement Awards, aux créateurs qui atteignent des jalons d'heures de visionnage spécifiques.

À l’image des YouTube Creator Awards, gages de réussite pour les créateurs de contenu sur YouTube, Twitch a dévoilé samedi dernier, lors de la Twitchcon Europe 2024 à Rotterdam, son propre programme de récompenses matérielles, les Twitch Streamer Achievement Awards.

Contrairement à YouTube, où les plaques commémoratives sont attribuées en fonction de l’atteinte de certains jalons en termes d’abonnés, Twitch a choisi de mettre l’accent sur les réalisations des créateurs en matière d’audience.

Les streamers de Twitch qui atteignent certains chiffres d’audience basés sur le nombre d’heures visionnées recevront une statue “Bleed Purple”. Comme sur YouTube, il existe trois paliers de réalisation différents qui récompensent les streamers avec trois versions différentes de la statue “Bleed Purple”.

🏆Streamer Achievement Awards

Last but not least! We’re introducing the Streamer Achievement Program to honor dedicated streamers hitting major viewership milestones with a special memento, the Bleed Purple Statue. pic.twitter.com/rD9aIvL7jJ

— Twitch (@Twitch) June 29, 2024