YouTube Premium intègre désormais le mode “image dans l’image” pour les YouTube Shorts

Les utilisateurs payants auront également la possibilité de passer facilement aux parties les plus captivantes d'une vidéo.

Tl;dr YouTube lance de nouvelles fonctionnalités pour les abonnés Premium.

Une capacité de saut rapide à des parties plus intéressantes des vidéos est incluse.

Les utilisateurs du service pourront télécharger automatiquement des Shorts pour le visionnement hors ligne.

Les abonnés Premium pourront également accéder à une page d’accueil redessinée pour une navigation plus facile.

Nombreuses mises à jour pour les abonnés YouTube Premium

YouTube, le leader dans le partage de vidéos en ligne, vient de lancer une série de nouvelles fonctionnalités pour ses abonnés Premium, cherchant à enrichir leur expérience utilisateur.

Des vidéos plus agréables et interactives

Une de ces fonctionnalités est une manière rapide et efficace de passer les parties moins intéressantes d’une vidéo grâce à une double frappe sur la vidéo. Cette action amène l’utilisateur directement à ce que YouTube a identifié comme les portions les plus captivantes de la vidéo, en se basant sur une combinaison de données d’Intelligence Artificielle et de taux de visionnage.

Toujours plus de flexibilité

Les utilisateurs de Premium sur Android peuvent maintenant aussi visionner des Shorts – les vidéos courtes du service – tout en consultant leurs emails, naviguant sur les réseaux sociaux ou en utilisant d’autres applications grâce à la nouvelle fonctionnalité d’image dans l’image.

Des fonctionnalités innovantes

Parmi les nouvelles fonctionnalités en test, l’une d’elles est le “smart download” pour les Shorts, qui sauvegarde automatiquement les vidéos courtes sur les appareils des utilisateurs pour un visionnage hors ligne. De plus, les utilisateurs Android ont désormais accès à une expérience d'”IA conversationnelle” pouvant répondre à leurs questions et proposer du contenu connexe sans interrompre la vidéo en cours.

Enfin, les abonnés Premium peuvent accéder à la page d’accueil redessinée de YouTube qui facilite la recherche de contenu associé.

YouTube Premium supprime les publicités des vidéos et offre une variété d’avantages supplémentaires à ses abonnés, dont l’accès à Music Premium et la visualisation hors ligne. En février dernier, la plateforme de partage de vidéos, appartenant à Google, a annoncé avoir atteint les 100 millions d’abonnés pour ses offres Premium et Music.