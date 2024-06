Dr Disrespect s’exprime suite à de graves accusations et une interdiction sur Twitch

En 2020, l'interdiction mystérieuse du célèbre streamer Dr Disrespect sur Twitch a suscité une vague de spéculations et d'intrigues dans la communauté des jeux vidéo. La raison officielle est désormais connue.

Après des années dans le silence, Herschel “Guy” Beahm IV, plus connu sous le pseudonyme de Dr Disrespect, a répondu aux accusations entourant son interdiction de la plateforme Twitch en 2020. Celle-ci avait été instaurée suite à des allégations d’abus du système de messagerie Whispers de Twitch pour des conversations inappropriées avec un mineur.

THE TWITCH BAN

Hello, I'd like to make a quick statement..

Lets cut the fucking bullshit, as you know there's no filter with me. I've always been up front and real with you guys on anything that I can be up front about, and I'm always willing to accept responsibility… which…

— Dr Disrespect (@DrDisrespect) June 25, 2024