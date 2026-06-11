Twin Peaks a laissé ses fans 26 ans sans réponse, et c’était voulu

Le final de la saison 2 de Twin Peaks a été diffusé le 10 juin 1991. Il a fallu attendre 2017 pour que David Lynch rouvre enfin ce labyrinthe.

En bref Le final date du 10 juin 1991

Le mystère a tenu 26 ans

Le retour de 2017 a répondu

On attend d’une série à mystère qu’elle ferme les portes qu’elle a ouvertes. Twin Peaks, elle, a fait exactement l’inverse. Son final de saison 2, diffusé le 10 juin 1991 sur ABC, a laissé les fans suspendus à une image de cauchemar, et il a fallu attendre 2017 pour avoir des éléments de réponse.

Une série pensée contre les réflexes du public

Chez David Lynch, l’idée d’une explication nette a toujours été fragile. Depuis Eraserhead, le cinéaste cultive des œuvres qui résistent, qui troublent, et qui n’offrent pas ce confort un peu mécanique du sens immédiat. Avec Mark Frost, il a poussé cette logique encore plus loin dans Twin Peaks.

Le public voyait arriver une série entre enquête criminelle, drame adolescent et horreur surnaturelle. Il espérait donc une vraie ligne d’arrivée. Sauf que Twin Peaks était plus tordue, plus floue aussi, que les séries qu’elle allait inspirer ensuite, comme The X-Files ou Buffy the Vampire Slayer. C’est important, parce que son final n’est pas une trahison soudaine. Il prolongeait déjà l’ADN de la série.

Une ville entière, pas juste une enquête

Le titre disait tout depuis le début. Twin Peaks ne racontait pas seulement le meurtre de Laura Palmer ni l’enquête menée par Dale Cooper, agent du FBI. La série suivait une ville entière, avec ses ados, ses notables et ses figures franchement bizarres.

On croisait ainsi Audrey Horne, Bobby, James, mais aussi Catherine Martell, Leland Palmer, Dr. Lawrence Jacoby ou encore Benjamin Horne. Forcément, avec une telle galerie, des fils restaient en suspens. Même face à des séries plus récentes comme Dark et Stranger Things, l’ampleur du récit de Twin Peaks garde quelque chose de peu docile.

Le 10 juin 1991, tout bascule

Le plus ironique, c’est que la série avait déjà révélé le meurtrier de Laura Palmer à l’épisode 14, Lonely Souls, avant de boucler cette partie à l’épisode 16, Arbitrary Law. Mais la saison 2 a ensuite dérivé. Beaucoup. Jusqu’à l’épisode 29, Beyond Life and Death, où l’intrigue partait presque dans toutes les directions à la fois.

Et puis ce dernier twist. Dale Cooper, le héros, se retrouvait possédé par l’esprit démoniaque qui avait conduit Leland Palmer à tuer Laura. La série se terminait sur son rire maniaque. Résultat ? Un des cliffhangers les plus brutaux de la télé.

Le retour de 2017 n’a pas cherché à plaire

Quand Twin Peaks: The Return arrive en 2017, la série a déjà irrigué une partie du deuxième âge d’or télé. Le retour ne ressemble pourtant pas à une machine à nostalgie. C’est plutôt un long film de 18 heures, avec le casting d’origine réuni pour replonger dans cette ville.

Bon, ce n’était pas exactement une série pensée pour flatter tout le monde. Le rythme pouvait être très lent, les écarts de ton franchement déroutants, et l’ambiance nettement plus noire que dans la série originale. Mais David Lynch a fini par faire ce que le final de 1991 refusait, apporter des réponses aux mystères laissés ouverts. Pas toutes, pas de façon sage. Et c’est sans doute pour ça que Twin Peaks continue de compter, bien après son époque.