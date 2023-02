TuneIn place vos radios préférées sur une carte du monde interactive

TuneIn place ses stations de radio sur une carte interactive, offrant un autre regard sur la radio dans le monde entier.

TuneIn est l’une des applications de premier choix pour celles et ceux qui veulent écoutent la radio numérique. Avec un catalogue plus que fourni, il est possible de se brancher sur les ondes de stations très connues, mais aussi sur des radios locales, très ciblées. Et désormais, avec cette nouvelle fonctionnalité, il est possible de visualiser leur emplacement sur une carte du monde. Du plus bel effet.

TuneIn a en effet ajouté une nouvelle manière de découvrir de nouvelles radios parmi les plus de 100 000 proposées sur son service. Cette semaine, l’entreprise profitait du Journée mondiale de la radio, le 13 février, pour initier le déploiement de TuneIn Explorer.

Cette fonctionnalité est très simple : il s’agit de regrouper toutes les stations de radio accessibles via TuneIn sur une carte interactive, permettant aux utilisateurs de voir où sont localisées telle ou telle radio, qu’elle soit populaire ou non, en France ou à l’autre bout du globe. Vous pouvez accéder à la carte en visant le site web de TuneIn sur votre ordinateur ou votre appareil mobile. L’entreprise a par ailleurs intégré quelques filtres très utiles, ceci pour affiner la sélection des stations, selon leur genre ou leur langue, par exemple. Et vous pouvez appliquer plusieurs filtres si vous avez besoin d’un jeu de résultats plus spécifiques. La carte dispose aussi d’une fonctionnalité de recherche et affiche même les stations de diffusion d’urgence.

Offrant un autre regard sur la radio dans le monde entier

Nul ne sait cependant quand cette fonctionnalité arrivera dans l’application TuneIn. D’ici là, vous pouvez en profiter via un navigateur, desktop ou mobile, et cela devrait vous apprendre certaines choses. Que ce soit pour (re)découvrir les stations de votre ville de naissance ou pour plonger dans l’apprentissage d’une langue étrangère, cette carte interactive donne un nouveau regard sur cette vieille technologie qu’est la radio.