Tron Identity : un visual novel d’enquête dans une nouvelle Grille

Après John Wick, le studio indépendant britannique Bithell Games s'attaque à la licence Tron.

Dans la nouvelle Grille (un serveur inédit peuplé de nouveaux programmes originaux) de Tron Identity, le programme d’investigation Query est chargé d’enquêter sur un crime encore jamais vu dans ce monde virtuel oublié par son créateur et condamné à évoluer seule sans l’intervention d’un Concepteur.

Vos décisions influenceront directement l’histoire et mèneront à une multitude de résultats possibles, bons comme mauvais. Tout dépend de ce que vous choisirez de dire. Vous interagirez avec des personnages intrigants et déciderez si vous souhaitez vous allier à eux, les repousser ou même les désintégrer. Quel que soit votre choix, vous devrez récupérer leurs souvenirs perdus dans votre quête de réponses et défragmenter les Disques d’identité pour vous frayer un chemin vers la vérité.