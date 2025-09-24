Tron : Ares introduit une innovation inédite dans la saga emblématique de Disney

Le prochain volet de la saga Tron, intitulé Ares, s’apprête à marquer un tournant inédit pour cette franchise culte de Disney, qui continue d’évoluer des années après ses débuts et promet une nouveauté sans précédent pour les fans.

Tl;dr « Tron: Ares » introduit de vrais Light Cycles fonctionnels.

Le film inverse la dynamique : l’univers numérique débarque dans la réalité.

La saga repousse encore les limites des effets visuels.

L’irruption du monde virtuel dans la réalité

L’univers de « Tron: Ares », prochain opus de la célèbre franchise, marque une rupture audacieuse avec ses prédécesseurs. Cette fois, le récit franchit un cap inédit : là où les précédents films embarquaient des humains à l’intérieur d’un ordinateur, « Ares » prend le contrepied et fait émerger les éléments du monde numérique au cœur même de notre réalité. Les premières images dévoilées montrent ainsi des véhicules emblématiques comme le Recognizer ou encore les fameux Light Cycles filant sur des avenues bien réelles. Un spectacle inédit qui, selon Joachim Rønning, réalisateur du film, incarnait précisément le défi qu’il souhaitait relever : « C’est ce concept d’actifs numériques qui déboulent dans notre monde qui m’a séduit… Cela me semblait être l’évolution naturelle et spectaculaire de « Tron ». »

L’ambition visuelle au service du récit

Cette volonté de fusionner réel et virtuel ne se limite pas à la narration : elle s’incarne matériellement sur le plateau. Contrairement aux précédents volets où les véhicules mythiques étaient le fruit d’images de synthèse, « Ares » a opté pour une démarche bien plus tangible : certains Light Cycles ont été construits pour de vrai, capables non seulement d’être pilotés par les acteurs mais aussi d’évoluer sur route. Pour y parvenir, chaque engin a été conçu autour d’un châssis de Harley-Davidson, offrant ainsi une sensation inédite d’immersion et d’authenticité à l’écran.

Un héritage toujours novateur

Ce choix s’inscrit dans une tradition d’innovation chère à la saga. Déjà en 1982, sous l’impulsion du réalisateur et coscénariste Steven Lisberger, « Tron » repoussait les frontières avec sa vision futuriste du monde informatique, magnifiée par l’artiste visionnaire Syd Mead. Le film marquait alors l’histoire comme l’un des pionniers en matière d’utilisation massive des images générées par ordinateur. Plus tard, « Tron: Legacy » introduisait le procédé révolutionnaire du rajeunissement numérique pour Jeff Bridges. Aujourd’hui, « Ares » boucle la boucle : après avoir fait naître le virtuel à l’écran, il s’attache désormais à lui donner corps dans notre monde.

L’osmose entre imagination et technique

Ce croisement entre ambition artistique et prouesse technique ne doit rien au hasard. Pour rendre tout cela possible — fermer Vancouver six semaines entières pour tourner ces scènes nocturnes n’est qu’un exemple parmi d’autres — l’équipe a su allier inventivité et rigueur. La saga continue ainsi de jouer ce rôle singulier : celui d’une passerelle vivante entre fiction technologique et innovations réelles. La sortie de « Tron: Ares » s’annonce donc comme un nouvel événement majeur pour tous ceux que fascinent les dialogues entre mondes numériques et tangibles.