Kirk Douglas a failli jouer dans l’un des films d’action les plus cultes de Stallone

Kirk Douglas a failli jouer un rôle majeur aux côtés de Sylvester Stallone dans l’un des films d’action les plus célèbres de la carrière de ce dernier. Un choix de casting qui aurait pu changer l’histoire du cinéma hollywoodien.

Des tensions créatives autour de « First Blood »

En coulisses, la naissance de « First Blood » s’est avérée bien plus tumultueuse qu’on pourrait l’imaginer. Si l’on associe spontanément Sylvester Stallone à son personnage de John J. Rambo, c’est aussi grâce à une série de choix artistiques radicaux et, parfois, douloureux. Le départ fracassant de Kirk Douglas, prévu initialement pour incarner le colonel Trautman, a marqué un tournant majeur dans la production du film.

Kirk Douglas et les limites de la collaboration

La présence du légendaire Kirk Douglas sur le plateau canadien n’aura duré que quelques jours. Selon le réalisateur Ted Kotcheff, contacté par Entertainment Weekly en 2017, l’acteur semblait peu disposé à faire des compromis : il tenait absolument à réécrire ses répliques et s’approprier des lignes prévues pour d’autres personnages. Kotcheff se souvient d’un homme à l’ego débordant, prêt à quitter le projet dès que ses suggestions étaient écartées : « Kirk Douglas retourne à Los Angeles », aurait-il ainsi lancé froidement. Les producteurs, épuisés par ces exigences incessantes – certaines jugées dignes d’un « B-movie » des années 1940 –, ont fini par laisser partir la star.

Le rôle central de Stallone dans la refonte du mythe Rambo

Pendant ce temps, Sylvester Stallone, inquiet que le film ne sabote sa carrière, prenait les choses en main. Loin de se contenter du rôle-titre, il retravaille lui-même le scénario : dialogues réduits au strict minimum pour son personnage, accent mis sur l’aura quasi légendaire de Rambo. L’idée ? Laisser les autres évoquer cet ancien béret vert traumatisé du Vietnam en des termes presque sacrés — une figure solitaire dont la violence fascine autant qu’elle inquiète.

En parallèle, la production rencontre d’autres écueils : retards dus au tournage au Canada et même un producteur victime d’un infarctus remplacé en cours de route. Rien ne semblait devoir épargner ce projet.

Un dénouement bouleversé et une franchise inattendue

À l’origine pourtant, tout devait s’arrêter avec ce premier opus. La version initiale imaginée par Ted Kotcheff prévoyait que Rambo se donne la mort, implorant son ancien supérieur — incarné finalement par Richard Crenna — de mettre fin à ses souffrances :

Mise en scène poignante tournée, mais abandonnée après l’avis tranchant de Stallone.

C’est ce choix narratif qui permet finalement à Rambo de survivre et à la saga de voir le jour.

Ironie du sort : si Douglas était resté, cette scène tragique aurait constitué son moment fort. Mais c’est bien Crenna qui donnera corps au mentor ambivalent lors des épisodes suivants… tandis que « First Blood » restera, pour beaucoup, le sommet cinématographique d’une légende musclée forgée dans la douleur des coulisses hollywoodiennes.