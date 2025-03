Sylvester Stallone a des regrets au sujet de ce thriller d’action culte des années 80

Pourquoi Sylvester Stallone porte-t-il des regrets concernant un thriller d'action devenu culte ?

Tl;dr Les films d’action des années 80, emblématiques de cette époque, ont connu des hauts et des bas dans leur réalisation.

« Cobra », malgré son accueil critique négatif, est devenu un classique culte grâce à son protagoniste excentrique.

Certains considèrent toujours « Cobra » comme un chef-d’œuvre, malgré les critiques et l’opinion de Stallone lui-même.

Les années 80 et l’émergence des films d’action

Les films d’action des années 80 sont indissociables de cette décennie, une époque où les héros musclés tels que Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger ont dominé le cinéma. Certains des films de cette époque, comme « The Terminator » et « First Blood », ont gagné en crédibilité grâce à leur concept de science-fiction et leur caractère politique. D’autres, moins sophistiqués artistiquement, comme « Commando » de Arnold Schwarzenegger et « Cobra » de Sylvester Stallone, sortis en 1985 et 1986 respectivement, ont une place à part.

« Cobra », un classique culte malgré les critiques

« Cobra », en particulier, est devenu un classique culte, principalement grâce à son protagoniste caricatural, le lieutenant Marion « Cobra » Cobretti, interprété par Sylvester Stallone. Cobretti, membre du Los Angeles Police Department, porte des lunettes de soleil aviateur, mâche des allumettes, conduit une superbe Mercury Eight de 1950 et découpe sa pizza avec des ciseaux. Cependant, « Cobra » est plus « Dirty Harry » que « Rambo », et Sylvester Stallone lui-même n’en garde pas un bon souvenir.

L’implication de Stallone dans « Cobra »

Non seulement Sylvester Stallone a joué dans « Cobra », mais il en a également écrit le scénario. Il avait initialement retravaillé le scénario de « Beverly Hills Cop » pour en faire un thriller d’action, mais sa version a été rejetée. Il a alors continué à modifier ce scénario jusqu’à obtenir celui qui allait devenir « Cobra ». Sylvester Stallone pense que le film aurait été plus réussi s’il avait été plus impliqué dans sa réalisation. « C’est quelque chose que j’aurais dû diriger, et je ne l’ai pas fait, et je le regrette », a-t-il déclaré lors du Festival international du film de Toronto en 2023.

La popularité durable de « Cobra »

Malgré les critiques négatives et les six nominations aux Razzie Awards en 1987, « Cobra » a réussi à rester dans la culture populaire. Les fans du genre apprécient encore son absurdité, et le film a même été cité comme une inspiration pour le thriller acclamé par la critique « Drive » en 2011. Certains attribuent sa popularité durable à son côté kitsch, tandis que d’autres sont moins indulgents avec son héroïsme brutal de style années 80. Quoi qu’il en soit, l’absurdité pure de « Cobra » pourrait être la raison pour laquelle il a survécu lorsque d’autres tentatives plus sérieuses de faire le même genre de film ont disparu.