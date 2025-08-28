Transformez vos images en vidéos gratuitement avec Google Vids et découvrez ses nouvelles fonctionnalités

Google Vids propose désormais une nouvelle fonctionnalité qui permet de transformer n’importe quelle image en vidéo, enrichissant ainsi ses outils de création. Cette solution, accessible gratuitement, s’accompagne d’autres nouveautés destinées à faciliter la production de contenus visuels.

Des outils de création vidéo toujours plus accessibles

L’univers de la création vidéo s’enrichit d’un acteur qui ne cesse de monter en puissance : Google Vids. Ce service intégré à la suite Workspace, qui séduit déjà plus d’un million d’utilisateurs actifs chaque mois, franchit un nouveau cap. Désormais, l’éditeur vidéo bénéficie d’une mise à jour majeure – un événement qui pourrait bien redéfinir les standards dans ce domaine où l’intelligence artificielle occupe une place grandissante.

L’essor des fonctionnalités IA signées Google

À compter d’aujourd’hui, Google déploie dans Vids des avancées technologiques notables, pilotées par son modèle vidéo Veo 3. Parmi les nouveautés, on retrouve :

Image to Video : conversion instantanée d’une image statique en clip animé grâce à une simple requête textuelle ; idéal pour donner vie aux visuels produits ou créer rapidement du contenu impactant.

: conversion instantanée d’une image statique en clip animé grâce à une simple requête textuelle ; idéal pour donner vie aux visuels produits ou créer rapidement du contenu impactant. Avatars IA : fini la caméra ! Un script suffit désormais pour générer un présentateur numérique, offrant un rendu professionnel et constant pour formations ou communications internes.

: fini la caméra ! Un script suffit désormais pour générer un présentateur numérique, offrant un rendu professionnel et constant pour formations ou communications internes. Transcription automatique optimisée : suppression automatique des hésitations et silences gênants afin de fluidifier le montage et renforcer la confiance à l’oral.

D’autres outils sont annoncés par la firme de Mountain View : suppression du bruit, filtres inédits ou encore formats adaptés au portrait comme au paysage devraient prochainement faire leur apparition.

Démocratisation avec une version gratuite inédite

Pour la première fois, le géant californien rend son application vidéo accessible au grand public via une offre gratuite, déployée mondialement dès aujourd’hui. Certes, cette mouture fait l’impasse sur les fonctions alimentées par le modèle Gemini, mais propose l’essentiel : éditeur basique, modèles prêts à l’emploi et fonctionnalités idéales pour concevoir tutoriels, invitations ou clips destinés aux réseaux sociaux.

Accompagner les créateurs avec pédagogie

Afin d’aider chacun à appréhender ces outils innovants, une série didactique baptisée « Vids on Vids » est lancée sur YouTube. Le premier épisode s’intéresse aux fondements du studio d’enregistrement et à la scénarisation assistée par intelligence artificielle. Les prochaines vidéos promettent de décortiquer animations et transitions avancées – un pas de plus vers la maîtrise de ces nouveaux usages.

C’est tout l’écosystème de la création visuelle qui évolue. De l’entreprise soucieuse de diffuser ses formations jusqu’à l’indépendant avide d’expérimenter l’IA, le champ des possibles s’élargit. Pour découvrir ces nouveautés, rendez-vous sur vids.new.