Apple envisage d’intégrer l’IA Gemini de Google dans la prochaine génération de Siri

Apple étudie la possibilité d’intégrer l’intelligence artificielle Gemini de Google à la prochaine version de son assistant vocal Siri. Cette collaboration pourrait renforcer les capacités de Siri et marquer une étape stratégique pour Apple dans le domaine de l’IA.

Tl;dr Apple envisage Gemini de Google pour le nouveau Siri.

Discussions exploratoires, décision finale attendue en 2026.

Siri retardé, Apple tente de rattraper ses concurrents IA.

Apple cherche à réinventer Siri avec l’intelligence artificielle

Dans un paysage technologique où la course à l’IA générative s’intensifie, la firme de Cupertino explore plusieurs voies inédites pour redonner un élan à son assistant vocal. Depuis plusieurs mois, Apple discute avec Google, envisageant sérieusement d’intégrer le modèle d’IA Gemini au cœur du futur Siri. Selon les informations relayées par Mark Gurman (Bloomberg), ces discussions pourraient aboutir à une version profondément remaniée de Siri dès 2026.

Siri : entre retards et stratégie d’ouverture inédite

Ce projet d’envergure intervient alors qu’Apple accuse un certain retard face aux avancées spectaculaires de concurrents comme OpenAI, Google, ou encore Meta. La réalité est implacable : selon diverses sources proches du dossier, la direction d’Apple n’avait pas anticipé la montée en puissance fulgurante de l’intelligence artificielle générative. Résultat : la nouvelle version de Siri – parfois désignée officieusement comme « Siri 2.0 » – a dû être repoussée plus tôt cette année, laissant l’entreprise dans une position délicate. C’est dans ce contexte que des négociations se sont ouvertes avec des partenaires externes. Un fait rare, tant Apple privilégie habituellement le développement en interne.

Négociations et options sur la table pour Apple

Les discussions avec Google, bien qu’encore exploratoires et distinctes des accords déjà conclus autour du déploiement de Gemini sur iPhone cette année, ne sont pas les seules pistes étudiées par Apple. Plusieurs options restent ouvertes. En interne, deux modèles de Siri seraient toujours en lice : l’un développé exclusivement par Apple (nom de code « Linwood »), l’autre reposant sur une technologie tierce (« Glenwood »). Des alternatives externes, telles qu’un partenariat renforcé avec OpenAI, voire avec Antrhopic, restent aussi envisageables. Aujourd’hui déjà, ChatGPT vient suppléer Siri lorsque ce dernier atteint ses limites.

Voici les solutions actuellement envisagées par Apple pour relancer son assistant vocal :

L’intégration complète du modèle Gemini de Google.

L’amélioration des modèles internes Linwood ou Glenwood.

L’ouverture à d’autres partenaires comme OpenAI ou Anthropic.

Lancement prévu et enjeux futurs pour Siri

Pour le moment, aucune décision définitive n’a été prise concernant le modèle qui servira de fondation au nouveau Siri – tout laisse penser que le choix sera tranché courant 2026. Malgré l’implication directe du vice-président Craig Federighi, qui a repris les rênes du projet et affiché son optimisme lors de notre entretien pendant la WWDC 2025, le retard accumulé pèse lourdement sur la stratégie d’innovation d’Apple. Reste à voir si ce virage vers des partenariats externes marquera un tournant durable dans l’approche technologique du géant californien.