Tout savoir sur Tron: Ares

Le retour de la franchise Tron de Disney se concrétise avec Tron: Ares, un film qui promet d’explorer de nouvelles facettes du monde numérique.

Tl;dr Prévu pour fin 2025, Tron: Ares va introduire Ares, un nouveau protagoniste.

L’esthétique et la bande-son de Tron: Ares promettent une expérience visuelle et sonore immersive.

Les fans espèrent un respect de l’esprit original.

Retour sur l’héritage de Tron

L’histoire de Tron débute en 1982 avec le film original de Steven Lisberger. Visionnaire pour l’époque, le film a marqué le cinéma de science-fiction avec ses effets spéciaux révolutionnaires, ses thématiques avant-gardistes sur le monde numérique, et sa mythologie unique. Tron: Legacy, sorti en 2010, a donné une seconde vie à cette saga avec des visuels modernisés et une bande-son culte signée Daft Punk. Tron: Ares est ainsi attendu comme le prochain chapitre de cet héritage, unissant nostalgie et modernité pour attirer anciens et nouveaux fans.

Un nouvel acteur pour un nouvel univers

Tron: Ares se distingue de ses prédécesseurs avec l’introduction d’un nouveau protagoniste, incarné par Jared Leto. Ce personnage, Ares, est décrit comme une entité numérique qui possède un impact important sur le monde numérique et l’histoire de Tron. Bien que peu d’informations aient été divulguées sur son rôle exact, Jared Leto a montré un vif intérêt pour le projet et a partagé son enthousiasme sur les réseaux sociaux. Cette dimension inédite permet de réinventer le monde de Tron tout en explorant des questions profondes autour de l’intelligence artificielle, du libre arbitre et de l’identité dans le monde digital. A noter qu’il sera accompagné par Evan Peters, Greta Lee et Jodie Turner-Smith, entre autres. Gillian Anderson a également été annoncée au casting, peu après le début du tournage.

Une esthétique renouvelée : le défi des effets visuels et de la musique

Avec Tron: Ares, les créateurs visent à élever l’esthétique visuelle et sonore à un nouveau niveau. Ce troisième volet sera réalisé par Joachim Rønning, connu pour son style visuel raffiné et poétique. L’univers graphique devrait également être enrichi par des techniques de pointe pour créer des paysages numériques encore plus immersifs. Côté musique, bien que le retour de Daft Punk reste incertain après leur séparation, le film cherche à collaborer avec des artistes capables de recréer cette ambiance sonore futuriste, devenue emblématique de la saga.

Les attentes des fans

Certains fans de la franchise de Disney craignent que Tron:Ares s’éloigne trop de l’essence de l’univers original, tandis que d’autres voient en Ares une opportunité de renouveau. Les critiques espèrent un scénario plus solide et complexe que Tron: Legacy, jugé esthétiquement spectaculaire mais narrativement limité. Le succès de Tron: Ares reposera sur sa capacité à combler ces attentes tout en attirant un public plus large, curieux de l’évolution des thématiques numériques dans le monde actuel.