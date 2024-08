« Tron: Ares », le remplaçant idéal des Daft Punk est tout désigné

Le film à venir "Tron: Ares" mettra en vedette Jared Leto et une bande sonore de Nine Inch Nails.

Tron : Ares, l’envolée de Nine Inch Nails

Le prochain film Tron: Ares, avec Jared Leto en vedette, promet une bande sonore fantastique signée Nine Inch Nails. Cette suite tant attendue de Tron: Legacy de 2010 est enfin en cours de réalisation chez Disney après des années de spéculation sur l’avenir de la franchise. Le public retrouvera Jeff Bridges dans le rôle du protagoniste original, Kevin Flynn, ainsi qu’Evan Peters, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Hasan Minhaj, Arturo Castro, Cameron Monaghan, Gillian Anderson et Sarah Desjardins. La date de sortie reste à confirmer.

Un avant-goût prometteur

La première bande-annonce de Tron: Ares a été dévoilée lors du D23 Entertainment Showcase de Disney. Le film, réalisé par Joachim Rønning et écrit par Jack Thorne et Jesse Wigutow, est prévu pour le 10 octobre 2025. Il marquera le troisième opus de la franchise Tron, dont le premier film est sorti en 1982 avec Jeff Bridges en vedette. Avec un casting phénoménal et des premières images prometteuses, Tron: Ares s’annonce déjà comme l’un des meilleurs films de 2025.

Daft Punk passe le flambeau à Nine Inch Nails

Le célèbre duo français Daft Punk, auteur de classiques tels que « One More Time », « Get Lucky », « Instant Crush » et « Harder Better Faster Stronger », ne participera pas à la bande sonore de Tron: Ares. Nine Inch Nails, qui a connu ses heures de gloire dans les années 90 et 2000, reprend la main et annonce une réunion pour la bande-son de Tron: Ares.

Le talent incontesté de Trent Reznor et Atticus Ross

Trent Reznor, le frontman et génie derrière Nine Inch Nails, s’est révélé comme compositeur avec Atticus Ross sur le film culte The Social Network. Leur travail a été récompensé par un Academy Award pour la meilleure musique originale. Ils ont également composé pour Watchmen, Before The Flood, Patriots Day, Mid90s, Bird Box, Waves, Mank, et Soul, qui leur a valu un second Academy Award.