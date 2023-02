Tinder ajoute un mode incognito et d’autres fonctions de sécurité

Tinder renforcer encore la sécurité sur son app avec de nouvelles fonctionnalités dédiées et des mises à jour.

Pour le Safer Internet Day (“journée d’un internet plus sûr”), aujourd’hui, et avec la Saint-Valentin qui approche, Tinder a commencé à déployer de nouvelles fonctionnalités de sécurité et des mises à jour pour d’autres. Les utilisateurs pourront désormais profiter d’un mode incognito qui, selon Tinder, est un “pas en avant” par rapport à la dissimulation complète de votre profil. Ainsi, seuls les gens à qui vous avez mis un Like peuvent vous voir dans leurs recommandations. Cela devrait vous offrir davantage de contrôle sur votre visibilité.

De plus, il devient possible de bloquer des profils qui apparaissent dans vos suggestions. Vous pourrez ainsi vous éviter de (re)croiser un ex ou quelqu’un que vous connaissez bien (collègue ou membre de votre famille). Ceci fait suite à la fonction qui permet de bloquer des utilisateurs en se basant sur le numéro de téléphone.

Il y a une autre fonctionnalité de sécurité qui fait son apparition, le signalement via appui long. Si vous recevez un message offensant, vous pouvez tapoter longuement dessus pour le signaler. Tinder explique vouloir encourager les utilisateurs à davantage rapporter les mauvais comportements pour pouvoir prendre des mesures contre celles et ceux qui ne respectent pas les règles.

Dans le même temps, Tinder procède aussi à certains changements sur les fonctionnalités “Êtes-vous sûr” – qui demande confirmation avant d’envoyer un message contenant un possible langage blessant – et “Cela vous dérange-t-il” – qui encourage à signaler les conversations inappropriées -. Tinder explique que ces fonctionnalités détecteront désormais mieux le langage blessant ou inapproprié, qu’il s’agisse d’incitation à la haine, de harcèlement sexuel ou autre. L’entreprise précise que depuis l’introduction de “Cela vous dérange-t-il”, elle a reçu 46 % de signalements de plus.

Outre ces mises à jour, Tinder publie aussi intitulée Healthy Dating Guides en collaboration avec No More, une campagne visant à mettre fin aux violences domestiques et agressions sexuelles. Ces guides sont pensés et conçus pour aider les utilisateurs à repérer des signes d’alerte et à se protéger à chaque étape d’une relation. Dès aujourd’hui, Tinder lance aussi une campagne baptisée Green Flags, autour des mesures de sécurité et autres actions que les gens peuvent prendre pour profiter en toute sécurité des rencontres en ligne.