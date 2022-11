Tinder et No More publient des guides pour des rencontres saines, pour limiter les risques et toujours se sentir à l'aise.

Tinder a lancé une série de guides pour des rencontres “saines” en collaboration avec No More, une organisation mondiale à but non lucratif œuvrant à faire disparaître les violences domestiques et les abus sexuels. Ces guides traitent divers sujets dans toutes les phases d’une rencontre. Certains s’attardent sur les potentiels signes d’avertissement, d’autres sur la manière d’aborder le sujet du sexe. Il y a aussi des conseils pour la sécurité au moment d’aller à un rendez-vous en personne, pour respecter l’autre, etc.

Ces guides, écrits de manière très accessible, visent aussi à vous remettre au centre des débats, vous rappelant de ne pas vous forcer à jouer un rôle, que si vous ne voulez pas boire, vous ne buvez pas, que vous n’êtes pas obligé(e) de partager des détails personnels tout de suite, etc. Autrement dit, prenez votre temps, gérer la chose comme vous le voulez. Tout ce contenu est disponible sur le site de No More, et dès à présent dans l’app Tinder, et ce, pendant deux semaines. Il apparaît via une carte à balayer qui redirige les utilisateurs vers le site.

No More, qui compte plus de 1 800 organisations affiliées dans le monde entier, travaille à faire changer les cultures, les mentalités et à améliorer les consciences. Selon l’organisation, une femme sur quatre et un homme sur neuf font malheureusement l’expérience de violence de la part d’un partenaire au cours de sa vie. Une femme sur trois et un homme sur six ont, quant à eux, déjà subi des violences sexuelles dans leur vie.

Pour limiter les risques et toujours se sentir à l’aise

Via cette étude de No More sur la rencontre en ligne, l’organisation a pu constater que 72 % des 18-25 ans sont concernés par leur sécurité émotionnelle et leur bien-être physique durant une rencontre. Pamela Zaballa, PDG de No More, explique : “Étant donné l’accent mis sur les apps de rencontre aujourd’hui, l’un de nos objectifs est d’offrir des guides sur la manière de communiquer avec quelqu’un avec qui vous correspondez en ligne.” Ces guides sont “un pas positif supplémentaire pour créer une conversation sur le dating.”

Ces derniers mois, Tinder a lancé divers outils et protocoles de sécurité, y compris un nouvel outil de vérification. “Le lancement de ces Guides de Rencontre Saine est un ajout bienvenu pour nos membres”, déclarait Rory Kozoll, directeur produit confiance et sécurité chez Tinder. “En travaillant avec No More, nous pouvons poursuivre notre mission d’aider celles et ceux qui arrivent sur le terrain des rencontres en ligne pour trouver une relation saine.”