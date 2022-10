Arrêtez de partager des captures d’écran Tinder sur Internet

Les apps de rencontre sont des outils très intéressants et utiles. Partager des profils sur internet, par contre, peut être très dangereux.

“Internet a un problème de confidentialité“, c’est une affirmation qui ne choque aujourd’hui pas. Mais le fait que nous ayons tous perdu sur ce plan ne signifie pas que nous devions commencer à mal nous comporter. Par exemple, si vous avez l’habitude de partager des captures d’écran des profils de vos rendez-vous, il faut arrêter.

Je n’utilise pas les applications de rencontre personnellement, mais j’en connais un rayon sur la confidentialité et la vie privée en ligne, et cette tendance qu’ont les gens à partager les profils des autres en est très éloignée. Ce n’est pas simplement injuste envers les utilisateurs qui voient leurs profils Tinder exposés à des millions d’internautes.

Les apps de rencontre demandent beaucoup d’informations personnelles

Lorsque quelqu’un crée un profil de rencontre sur Tinder, Hinge, Humble ou autre, il faut partager de nombreuses informations personnelles pour faciliter les rapprochements. Cela inclut le plus souvent à renseigner son nom, son âge, sa localisation, son école, ses centres d’intérêt et, bien sûr, sa photo.

Les gens fournissent ces renseignements en partant du principe qu’ils ne seront partagés qu’aux autres utilisateurs de l’app, et plus particulièrement à ceux dans la même zone. Certes, cela peut représenter beaucoup de gens, selon où vous vivez, mais le nombre reste limité. Vous dites par exemple à tous les utilisateurs de Tinder vivant à Paris que vous avez 23 ans et que vous allez à l’université, pas à tous les utilisateurs de Tinder et encore pas moins à tous les internautes du monde entier.

Cependant, lorsque vous partagez la capture d’écran d’un profil sur le web, le nombre de personnes qui ont accès à ces informations explose. Vous passez des données privées dans un environnement contrôlé au monde entier et pour quoi, au juste ? Pour rien !

Les forums mal modérés permettent à ces screenshots de se propager

C’est un post sur r/tinder qui a attiré mon attention. Je ne le partagerai pas ici, mais un Redditor avait publié une capture d’un profil Tinder sur le subreddit, très probablement pour s’en moquer. Le post a récolté près de 30 000 votes positifs, pour plus de 40 000 votes et près de 5 500 commentaires, la plupart pas franchement constructifs.

Évidemment, c’est internet, il faut s’attendre à une telle cruauté. Cependant, l’utilisateur avait son nom, son âge, son école, sa ville de résidence et sa photo exposés à la communauté Reddit qui compte plus de 5,6 millions d’utilisateurs. Et encore, je ne suis pas abonné à r/tinder, j’ai vu le post en naviguant dans r/popular, il est donc impossible de savoir combien de non abonnés au sub ont pu voir ou s’engager avec le post en question.

J’ai vu une discussion dans les commentaires évoquant les violations de vie privée engendrées par cette pratique, mais la majorité des utilisateurs n’y voyaient là que le côté drôle. Qui sait combien ont fait une recherche Google pour en savoir davantage.

Ce Redditor n’aurait pas dû publier la capture d’écran, et nous ne pouvons que déconseiller cette pratique. Mais le subreddit n’aurait non plus dû permettre sa publication. r/tinder a pourtant une règle en place concernant le partage d’informations personnelles, mais celle-ci reste vague :

Les images qui contiennent des informations personnelles (numéro de téléphone, adresse, compte Facebook, noms uniques ou facilement identifiables ou autres informations similaires) seront supprimées.

Techniquement, rien dans ce screenshot n’enfreint ces règles. Il y avait une ville, mais pas d’adresse, et le nom était très commun. Cette règle est suffisamment limitée pour décourager les utilisateurs de partager des captures de messages privés avec des informations comme des numéros de téléphone ou adresses personnelles, mais suffisamment lâches pour partager des choses comme l’âge et la localisation.

Les captures d’apps de rencontre mettent les gens en danger

Cette faille est très importante. Les informations de ce post sont largement suffisantes pour qu’une personne malveillante puisse chercher cet utilisateur sur internet et, potentiellement, trouver où il vit. Vous ne vous révélez pas vraiment en utilisant des apps de rencontre comme Tinder dans la manière dont elles ont été pensées et conçues, mais à cause de plateformes mal modérées comme Reddit, ce peut être un vrai danger.

Évidemment, vous pourriez partager moins d’informations sur votre profil, mais vous perdez tout l’intérêt de l’app. Vous voulez en savoir un peu concernant un match potentiel sur ces applications avant de vous engager davantage. C’est une bonne chose de savoir que vous correspondez en âge, que vous ne vivez pas trop loin l’un de l’autre ou que vous avez des centres d’intérêt communs. Toute la plateforme dépend de cela.

Alors, si vous êtes de ceux qui partagent des profils Tinder sur internet, s’il vous plaît, pour le bien de tout le monde, arrêtez.