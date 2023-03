TikTok va proposer un fil d'actualités dédié à la technologie et aux sciences, pour les anglophones résidant aux États-Unis dans un premier temps.

TikTok dispose d’une communauté scientifique importante et le réseau social entend bien que tout le monde le sache. Quoi de mieux que de profiter de la journée de Pi, le 14 mars, hier donc, pour lancer un fil d’actualités dédié à la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM) ? Ce fil vous montrera des vidéos à vocation plus éducative. Vous pourriez même y apprendre à coder ou discuter de telle ou telle expérience, sans être noyé dans les vidéos divertissantes habituelles de TikTok.

Sans surprise, TikTok a mis en place un certain nombre de mesures pour éviter la propagation d’informations erronées dans cette nouvelle section. Curator Common Sense Networks étudiera les contenus pour s’assurer qu’ils ont bien leur place dans ce fil STEM, tandis que les fact-checkers de Poynter évalueront leur précision. Toute vidéo qui ne passe pas ces deux vérifications ne sera pas visible dans cette section.

Les utilisateurs résidant aux États-Unis devraient commencer à voir ce fil STEM dans les “prochaines semaines”, selon TikTok. Le géant des media sociaux a déjà commencé à tester un “fil dédié” à des centres d’intérêt divers – jeux vidéo, sport et autres – dans certains pays. Ce fil orienté sciences et technologies est une extension de cette initiative.

Ce lancement n’est pas une surprise. Les gouvernements et les écoles s’inquiètent du fait que TikTok puisse faire davantage de mal que de bien aux enfants et aux adolescents, à tel point que des écoles ont décidé d’attaquer l’entreprise en justice, l’accusant d’être à l’origine de problèmes de santé mentale chez les jeunes. Un fil dédié aux STEM viendrait créer un espace positif pour “le co-apprentissage, l’inspiration et l’enrichissement personnel”, comme l’affirme TikTok. Et ce serait aussi potentiellement lucratif, dans la mesure où TikTok affirme que les hashtags liés aux STEM comptabilisent jusqu’à présent plus de 110 milliards de vues.

Que ceci aide ou non à maintenir TikTok en vie aux États-Unis est une tout autre question. Certains politiciens militent pour bannir purement et simplement TikTok par crainte pour la sécurité du pays. Ceux-ci s’inquiètent que la Chine puisse collecter des données vitales sur les Américains ou servir une quelconque propagande. Le PDG Shou Zi Chew doit témoigner devant une commission parlementaire la semaine prochaine sur des questions de confidentialité, de sécurité et de protection des plus jeunes. Un fil d’actualités STEM n’a pas pouvoir vocation d’apaiser ces craintes, mais c’est un pas de plus vers un cercle vertueux, si l’on peut dire.