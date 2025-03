TikTok : la vente s’accélère, quatre acheteurs potentiels en lice

Face à une législation américaine de plus en plus stricte, l’administration Trump cherche une solution rapide pour assurer l’avenir de TikTok sur le sol américain.

Une pression renforcée sur ByteDance

Depuis plusieurs mois, le sort de TikTok aux États-Unis est incertain. La loi entrée en vigueur le 19 janvier impose à son propriétaire chinois ByteDance de vendre l’application pour des raisons de sécurité nationale, sous peine de subir une interdiction sur le territoire américain. Le lendemain de son investiture, Donald Trump a signé un décret visant à retarder de 75 jours l’application de cette loi, afin de laisser une chance aux négociations. Washington s’inquiète depuis longtemps des liens de TikTok avec la Chine et craint que les données des utilisateurs américains soient compromises. Cette pression croissante pousse ByteDance à envisager sérieusement une cession de l’application.

Quatre offres sérieuses à l’étude

Donald Trump a déclaré dimanche que quatre groupes étaient en lice pour racheter TikTok. Lors d’un échange avec des journalistes à bord d’Air Force One, il a précisé que « beaucoup de gens le veulent » et que les « quatre [propositions] sont bonnes ». La liste des candidats potentiels comprend des noms connus du secteur technologique et des investisseurs stratégiques. Cette pluralité d’offres met ByteDance en position de choisir le meilleur partenariat possible, tout en respectant les exigences de sécurité posées par les autorités américaines. Aucune date précise n’a encore été fixée pour une décision finale.

Des investisseurs influents sur les rangs

Parmi les prétendants, un consortium mené par le milliardaire Frank McCourt retient l’attention. Il bénéficie du soutien d’Alexis Ohanian, cofondateur de Reddit, et de Kevin O’Leary, personnalité connue du monde des affaires. Leur offre se présente comme une solution permettant de garantir l’indépendance et la sécurité de TikTok sur le sol américain. Un autre groupe d’investisseurs est dirigé par Jesse Tinsley, un entrepreneur technologique. Ces différentes propositions visent à rassurer les autorités américaines tout en assurant le développement de TikTok dans un cadre conforme aux règles occidentales.

Des géants de la tech en lice

Outre les groupes d’investisseurs, plusieurs géants de la technologie manifestent leur intérêt pour TikTok. Microsoft et Oracle, déjà impliqués dans des discussions similaires par le passé, figurent parmi les candidats. Perplexity, une entreprise en forte croissance dans le domaine de l’intelligence artificielle, s’intéresse également à cette opportunité stratégique. Enfin, l’ancien PDG d’Activision, Bobby Kotick, envisage de se positionner sur l’offre. La vente de TikTok représente un enjeu de taille dans la bataille pour le contrôle des plateformes sociales et l’accès à des millions d’utilisateurs à travers le monde.