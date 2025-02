TikTok n’intéresse pas Elon Musk

Malgré les rumeurs persistantes, Elon Musk a affirmé qu’il ne comptait pas acquérir TikTok.

Une rumeur alimentée par le contexte politique

Lors d’une interview accordée au WELT Economic Summit le 28 janvier dernier, Elon Musk a affirmé qu’il ne comptait pas acquérir TikTok. Cette déclaration intervient alors que Donald Trump a retardé une loi forçant ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, à vendre l’application sous peine d’interdiction aux États-Unis. Des rumeurs suggéraient que Pékin était ouvert à une acquisition par Elon Musk, un allié clé de Donald Trump.

Elon Musk nie toute volonté d’acquisition

Malgré ces spéculations, Elon Musk a été catégorique : il n’a pas fait d’offre pour TikTok et n’a aucun plan pour l’application chinoise de ByteDance. Il a néanmoins souligné que s’il devait l’acheter, il s’intéresserait à son algorithme afin d’évaluer son utilité et son impact. Son objectif serait alors de l’orienter vers un usage plus productif et bénéfique pour l’humanité, bien qu’il ne soit pas familier avec la plateforme.

X, une exception pour Elon Musk

Elon Musk a également rappelé que son acquisition de Twitter, devenu X, ne correspond pas à son parcours habituel. Il a précisé qu’il préfère bâtir des entreprises de zéro plutôt que d’en racheter. Cette approche différencie son implication avec X de l’hypothétique rachat de TikTok, qu’il n’envisage pas. Son manque d’intérêt pour TikTok contraste ainsi avec son engagement envers X, qu’il cherche à transformer profondément.

Elon Musk et l’administration Trump

L’entretien a aussi abordé son rôle dans l’administration Trump, notamment avec son projet de Department of Government Efficiency (DOGE). Elon Musk et ses alliés ont récemment renforcé leur influence sur des agences fédérales, obtenant ainsi un accès à des données sensibles. Selon lui, le plus grand défi est de surmonter la bureaucratie, qu’il considère comme l’un des principaux obstacles à l’efficacité gouvernementale, juste après la lutte contre l’entropie.