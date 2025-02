Perplexity prépare son propre navigateur web

Avec Comet, Perplexity compte transformer l'expérience de navigation en ligne en intégrant des fonctionnalités avancées basées sur l'IA.

Tl;dr Perplexity annonce le lancement de son propre navigateur web, Comet, alimenté par l’intelligence artificielle.

Le moteur de recherche ambitionne de se démarquer dans un marché très concurrentiel, avec des produits comme Dia de The Browser Company.

Malgré des défis juridiques liés à des accusations de reproduction de contenu, Perplexity continue d’étendre ses produits et sa base d’utilisateurs.

Un nouveau venu dans un marché saturé

Perplexity se lance dans la bataille des navigateurs avec un produit appelé Comet, bien que son apparence et ses fonctionnalités restent encore inconnues. Le moteur de recherche, déjà connu pour ses performances alimentées par l’IA, espère utiliser sa base d’utilisateurs pour percer dans ce secteur hautement concurrentiel. Des géants comme Google Chrome dominent le marché, mais des alternatives émergent, comme le navigateur Dia de The Browser Company, qui met également en avant des fonctionnalités basées sur l’IA. Il reste à savoir si Perplexity pourra se faire une place parmi ces acteurs déjà bien installés.

Des ambitions de développement rapides

Depuis sa fondation en 2022, Perplexity a su se démarquer par ses produits innovants, comme son moteur de recherche et des outils d’assistance alimentés par l’intelligence artificielle. Ce mois-ci, l’entreprise a lancé un produit de « recherche approfondie » pour rivaliser avec les offres d’OpenAI, Google et xAI. En janvier, deux nouveautés importantes ont fait leur apparition : une assistance IA pour Android et une API de recherche basée sur l’IA. Avec Comet, Perplexity semble déterminé à ne pas se limiter au secteur de la recherche, mais à investir pleinement dans l’univers du navigateur et des outils numériques intelligents.

Un défi face aux poursuites judiciaires

Malgré ses succès, Perplexity fait face à plusieurs défis juridiques, notamment des poursuites de la part de grandes entreprises de médias. News Corp et le New York Post l’ont accusé de pratiquer une « kleptocratie de contenu », l’accusant de répliquer leurs articles de manière trop fidèle. En octobre, le New York Times a même envoyé une lettre de cessation et d’abstention, reprochant à Perplexity l’utilisation non autorisée de son contenu. La start-up a réagi en affirmant qu’elle respectait le travail des éditeurs et proposait même un programme de partage de revenus pour les soutenir, mais cette affaire pourrait nuire à son image et à sa croissance.

Un avenir prometteur malgré les obstacles

Malgré ces obstacles, Perplexity continue de croître à un rythme impressionnant, avec plus de 100 millions de requêtes traitées chaque semaine. L’entreprise a levé plus de 500 millions de dollars en financement et est actuellement valorisée à 9 milliards de dollars. Son portefeuille de produits s’étend rapidement, avec des initiatives de monétisation, comme un programme publicitaire. Avec Comet, Perplexity pourrait se positionner comme un acteur majeur dans l’univers des navigateurs web, tout en continuant à développer ses technologies IA pour transformer l’expérience utilisateur dans tous les domaines numériques.