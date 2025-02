Un problème technique affecte l’accès à Reddit

Une vague de signalements a révélé une panne affectant Reddit, bien que la cause du problème reste encore floue.

Tl;dr Reddit a connu une panne affectant de nombreux utilisateurs, avec un pic de signalements observé sur les plateformes de suivi.

L’impact de l’incident a été inégal, certains internautes rencontrant des difficultés tandis que d’autres accédaient au site normalement.

Reddit n’a pas officiellement communiqué sur la panne, et la cause du problème reste inconnue.

Une panne détectée par NetBlocks

L’organisation NetBlocks, spécialisée dans la surveillance d’Internet, a signalé des interruptions de service touchant Reddit à l’échelle internationale. Toutefois, ces perturbations n’étaient pas liées à des restrictions gouvernementales ou à des filtrages spécifiques. Cette panne a surpris de nombreux utilisateurs qui n’ont pas pu accéder à la plateforme pendant un certain temps. L’origine du problème reste floue, mais il semble que la panne ait affecté des régions variées sans raison évidente. Les réseaux sociaux ont rapidement relayé l’information, alimentant les spéculations sur l’ampleur de la situation. Certains internautes ont même soupçonné une cyberattaque ou une maintenance non annoncée.

Un pic de signalements sur Downdetector

Le site Downdetector, qui recense les pannes de services en ligne, a enregistré un pic d’environ 56 000 signalements jeudi 21 février 2025 à 1h27 (heure française). De nombreux utilisateurs ont rapporté des problèmes sur les réseaux sociaux comme X, Threads et Bluesky. Cependant, le nombre de plaintes a rapidement diminué après le pic initial, laissant penser à une résolution rapide du problème. Ce type d’incident rappelle des pannes similaires survenues par le passé, souvent causées par des mises à jour ou des erreurs de serveurs. L’impact de cette panne a été mondial, touchant divers pays, mais sans uniformité dans les perturbations signalées. Malgré tout, certains utilisateurs n’ont remarqué aucun changement et ont pu continuer à utiliser la plateforme normalement.

Une panne inégale selon les utilisateurs

Certains utilisateurs ont constaté des interruptions majeures, tandis que d’autres ont pu naviguer normalement. Un témoignage indique qu’il n’a rencontré aucune difficulté pour accéder à Reddit via un compte connecté utilisant Old Reddit, un mode incognito ou un navigateur mobile sur iPhone. Cela suggère que l’impact de la panne a pu varier en fonction des configurations ou des régions. Cette disparité d’expérience rend l’analyse de la panne plus complexe et peut indiquer une défaillance ciblée sur certains serveurs. Les utilisateurs ayant recours à des interfaces alternatives comme « Old Reddit » semblent avoir été moins touchés que ceux utilisant la version classique du site. En l’absence de détails techniques, il est difficile d’identifier la cause exacte du problème et les solutions mises en place par Reddit pour y remédier.

Un manque de communication de Reddit

Sur sa page de statut, Reddit a indiqué que tous ses systèmes étaient « opérationnels » et qu’aucun incident n’était signalé ce jour-là. L’entreprise n’a pas encore commenté officiellement l’incident, laissant planer le doute sur les causes exactes de ces perturbations. Sans explication claire, il est difficile de déterminer si ces pannes étaient le résultat d’un problème technique ou d’un autre facteur. L’absence de communication de Reddit alimente les spéculations et frustre certains utilisateurs en quête d’explications. Dans le passé, Reddit a parfois tardé à réagir face à des incidents similaires, préférant attendre avant de fournir des détails. Ce silence pourrait s’expliquer par la nécessité de mener une enquête interne ou par une volonté d’éviter toute panique injustifiée parmi ses utilisateurs.