TikTok améliore sa version web : une réponse directe à YouTube et Twitch

Pour intensifier la compétition face à YouTube et Twitch, TikTok apporte des changements majeurs à son interface desktop.

Une nouvelle interface pour une expérience plus fluide

TikTok a complètement repensé l’interface de sa version web en ajoutant une barre de navigation repositionnée. Ce changement vise à offrir une expérience de visionnage plus immersive, sans distractions, tout en étant alignée avec la version mobile de l’application. L’objectif est de rendre l’utilisation de la plateforme sur ordinateur aussi agréable que sur téléphone. Ce réaménagement permet aux utilisateurs de profiter d’un affichage plus épuré et fluide, où l’accent est mis sur le contenu. Cette révision de l’interface fait partie d’une série de changements destinés à capter une audience plus large et à répondre aux attentes des utilisateurs de longue date de TikTok. L’interface repensée permet ainsi une navigation plus intuitive, sans sacrifier la richesse du contenu vidéo. TikTok fait un pas de plus pour se rapprocher de l’expérience mobile qui fait son succès.

Des fonctionnalités pour les streamers

TikTok s’attaque maintenant au secteur de la diffusion en direct en offrant de nouvelles fonctionnalités aux streamers. Désormais, les utilisateurs peuvent diffuser leurs jeux en mode portrait ou paysage, avec une vue horizontale sur la version desktop et un affichage rotatif pour les utilisateurs mobiles. Cela permet aux streamers de s’adapter plus facilement aux préférences de leurs spectateurs, en particulier pour les jeux vidéo. Cette fonctionnalité permet à TikTok de se mesurer plus directement à Twitch et YouTube, deux plateformes dominantes dans le domaine du streaming de jeux. De plus, le changement vise à renforcer l’engagement des créateurs de contenu et à attirer une nouvelle génération d’utilisateurs intéressés par le gaming. Ces mises à jour augmentent la compétitivité de TikTok dans un marché en pleine expansion et modifient la dynamique entre les grandes plateformes vidéo. TikTok semble déterminé à occuper une place de choix dans cet espace.

Une nouvelle manière de découvrir le contenu

Une autre nouveauté de TikTok sur desktop est l’intégration de l’onglet « Explorer », disponible sur la version mobile de l’application. Cet onglet propose une sélection personnalisée de contenu basée sur les centres d’intérêt des utilisateurs. Cela permet de découvrir facilement de nouveaux créateurs et des vidéos correspondant à ses préférences, ce qui améliore l’expérience de navigation sur ordinateur. TikTok continue ainsi de développer sa capacité à personnaliser les flux de contenu, un aspect qui fait le succès de la plateforme. Ce type d’outil permet non seulement de rendre la plateforme plus interactive, mais aussi de créer une expérience unique à chaque visiteur. L’onglet Explore pourrait ainsi devenir un des points forts de la version desktop, avec un contenu sans cesse renouvelé et adapté à chaque utilisateur. Ce changement reflète la volonté de TikTok de diversifier son offre et de mieux répondre aux attentes des utilisateurs de plus en plus exigeants.

Des options de multitâche et de gestion de contenu

TikTok introduit également une fonctionnalité intéressante pour les utilisateurs de Google Chrome avec le « lecteur flottant ». Ce lecteur permet de garder une vidéo visible tout en naviguant sur d’autres fenêtres, facilitant ainsi le multitâche. Cette fonctionnalité, qui existait déjà sur YouTube, vient désormais enrichir l’expérience sur TikTok et permet de regarder des vidéos tout en continuant à utiliser d’autres applications ou onglets. Par ailleurs, TikTok lance une nouvelle fonction « Collections » qui permet aux utilisateurs de regrouper leurs vidéos préférées dans des catégories personnalisées. Ce système s’inspire des playlists de YouTube, mais avec une approche plus flexible et orientée vers le contenu que l’utilisateur souhaite organiser à sa manière. Ces ajouts renforcent la capacité de TikTok à répondre aux besoins variés de ses utilisateurs, qu’ils souhaitent revoir du contenu ou organiser leur propre bibliothèque de vidéos. En combinant ces nouvelles fonctionnalités, TikTok offre une plateforme plus complète et mieux adaptée aux usages modernes.