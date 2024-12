Des extensions Chrome victimes d’une injection de code malveillant par des hackers

Récemment, lors d'une attaque informatique, des pirates ont réussi à infiltrer plusieurs extensions du navigateur Chrome en y insérant un code malveillant, compromettant ainsi la sécurité des utilisateurs.

Tl;dr Des hackers ont modifié des extensions Chrome avec du code malveillant.

Des extensions telles que ParrotTalks, Uvoice et VPNCity ont été touchées.

Cyberhaven a découvert et corrigé l’attaque en une heure.

Un piratage sournois sur les extensions Chrome

Des pirates informatiques ont récemment réussi à infiltrer plusieurs extensions Chrome, injectant du code malveillant après avoir obtenu l’accès aux comptes administrateurs via une campagne de hameçonnage. Parmi les extensions touchées, on retrouve celles de ParrotTalks, Uvoice et VPNCity, comme l’a rapporté Reuters.

Une attaque ciblée

La société de cybersécurité Cyberhaven a révélé dans une publication de blog que son extension Chrome avait été compromise le 24 décembre. Le but de cette attaque semblait être de cibler les identifiants de certaines plateformes publicitaires sur les réseaux sociaux et d’intelligence artificielle. Les pirates visaient notamment les utilisateurs de Facebook Ads, dans le but de voler des informations de compte telles que les tokens d’accès, les identifiants utilisateurs et d’autres données, ainsi que les cookies. De plus, ils ont ajouté un écouteur de clics de souris.

Une réaction rapide

Cyberhaven a alerté ses clients le 26 décembre par courrier électronique, les invitant à révoquer et à modifier leurs mots de passe et autres identifiants. L’entreprise a découvert l’attaque le 25 décembre et est parvenue à retirer la version malveillante de l’extension dans l’heure qui a suivi. Une version propre a ensuite été déployée.

Une menace constante pour la cybersécurité

Les piratages de ce type rappellent l’importance de la cybersécurité dans notre monde de plus en plus numérique. Il est crucial de rester vigilant et de prendre des mesures de sécurité appropriées pour protéger ses données en ligne.