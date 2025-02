YouTube repense ses publicités pour une expérience plus fluide

Face aux critiques sur les publicités trop intrusives, la plateforme YouTube adapte sa stratégie en proposant un placement plus intelligent des annonces.

Tl;dr YouTube va réduire les publicités trop intrusives en les plaçant à des pauses naturelles plutôt qu’au milieu d’une action ou d’une phrase.

Les anciennes vidéos seront mises à jour automatiquement pour intégrer ces nouvelles règles, mais les créateurs pourront désactiver cette option.

Un nouvel outil aidera les créateurs à mieux positionner leurs publicités, et l’utilisation d’un mix d’annonces automatiques et manuelles pourrait augmenter leurs revenus.

Des publicités moins perturbantes pour les spectateurs

À partir du 12 mai 2025, YouTube va réduire le nombre de publicités affichées à des moments jugés trop intrusifs, comme en plein milieu d’une phrase ou d’une scène d’action. À la place, les annonces apparaîtront à des pauses naturelles, comme lors de transitions. Cette mise à jour vise à diminuer le taux d’abandon des vidéos causé par des interruptions mal placées. En rendant les coupures publicitaires plus fluides, YouTube espère encourager les spectateurs à rester plus longtemps sur la plateforme.

Une mise à jour automatique des anciennes vidéos

Les vidéos mises en ligne avant le 24 février 2025 seront automatiquement mises à jour pour intégrer ces nouvelles règles. Les créateurs auront cependant la possibilité de désactiver cette option via YouTube Studio s’ils préfèrent gérer manuellement leurs annonces. Cette mise à jour concernera une grande partie des contenus déjà monétisés, garantissant une transition homogène vers le nouveau système. YouTube prévient que les vidéos ne respectant pas ces nouvelles recommandations risquent de perdre en visibilité et en rentabilité.

Un nouvel outil pour mieux placer les publicités

YouTube introduit une fonctionnalité qui indiquera aux créateurs si leurs publicités sont bien positionnées ou si elles pourraient être déplacées à un moment plus naturel. Ceux qui placent manuellement leurs annonces sont encouragés à utiliser cet outil afin d’éviter de perturber l’expérience de visionnage et d’optimiser leur monétisation. Cet outil analysera les vidéos en détectant les moments de pause, permettant aux créateurs de mieux ajuster leurs annonces. Grâce à cette approche, les interruptions publicitaires devraient devenir moins frustrantes pour les spectateurs, augmentant ainsi leur engagement.

Une approche hybride pour augmenter les revenus

Les créateurs combinant les annonces automatiques et manuelles ont constaté une hausse moyenne de 5% de leurs revenus publicitaires par rapport à ceux qui ne les placent qu’eux-mêmes. YouTube encourage donc les créateurs à tester son système automatisé pour trouver un équilibre entre engagement des spectateurs et rentabilité. En donnant plus de contrôle aux algorithmes, la plateforme souhaite améliorer l’expérience des utilisateurs sans compromettre la monétisation. Cette stratégie pourrait inciter davantage de créateurs à laisser YouTube gérer leurs annonces pour maximiser leur potentiel de revenus.