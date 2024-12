La fin du « clickbait » sur YouTube ?

Face à la prolifération des contenus trompeurs, YouTube modifie ses règles pour mieux encadrer les vidéos qui promettent des informations sans les livrer.

Tl;dr YouTube va supprimer les vidéos avec des titres ou miniatures trompeurs.

La mesure commence en Inde et sera progressivement étendue à d’autres pays.

Les vidéos enfreignant les règles seront d’abord supprimées sans sanctions, avant des pénalités plus strictes.

Une politique stricte

La plateforme vidéo de Google annonce une nouvelle politique visant à éliminer le contenu « clickbait », c’est-à-dire des vidéos dont les titres ou miniatures promettent quelque chose que la vidéo ne livre pas. Cette décision fait suite à une prise de position plus ferme sur la manière de lutter contre les contenus trompeurs. Le but de cette initiative est d’éviter que les utilisateurs ne soient induits en erreur par des titres sensationnalistes qui ne correspondent pas au contenu réel de la vidéo. L’accent est mis en particulier sur les vidéos liées aux « actualités de dernière minute » ou « événements en cours », domaines où les abus sont les plus fréquents. YouTube entend ainsi favoriser un contenu plus honnête et fidèle aux attentes des utilisateurs.

L’Inde est la première cible

La mesure débutera en Inde avant d’être étendue à d’autres pays dans les mois à venir. Ce choix d’expansion progressive permet à YouTube de tester la politique et d’observer son impact sur la communauté locale avant de l’appliquer à une échelle mondiale. La décision de commencer en Inde pourrait aussi être liée à la forte croissance de l’usage de la plateforme dans cette région, où les vidéos à sensation connaissent un grand succès. Selon YouTube, cette phase initiale en Inde permettra à la plateforme d’ajuster sa stratégie en fonction des retours des créateurs et des utilisateurs. La mise en œuvre graduelle offre également à YouTube le temps d’éduquer les créateurs sur les nouvelles règles à respecter.

La lutte contre les abus dans les actualités

Les vidéos qui prétendent couvrir des « actualités de dernière minute » ou des « grands événements » mais qui ne délivrent aucun contenu pertinent sont l’une des principales cibles de cette politique. YouTube souhaite empêcher les créateurs d’utiliser des titres trompeurs, comme des affirmations de démissions politiques ou des annonces de scandales, pour attirer des vues. Par exemple, une vidéo intitulée « Le président démissionne ! » mais ne traitant en réalité pas de ce sujet tomberait sous cette nouvelle règle. YouTube entend ainsi préserver la crédibilité de son contenu, surtout lorsqu’il s’agit d’événements d’actualité susceptibles d’influencer l’opinion publique. Le but est de réduire la prolifération de fausses informations et d’assurer que les vidéos soient authentiques et informatives.

Un processus de répression progressif

Dans un premier temps, YouTube ne pénalisera pas les créateurs dont le contenu enfreint ces nouvelles règles, mais les vidéos concernées seront supprimées. L’objectif est de mettre l’accent sur l’éducation et la prévention, afin que les créateurs prennent conscience des nouvelles attentes de la plateforme. Cela permettra aussi de limiter les effets négatifs sur les chaînes de créateurs qui pourraient ne pas être immédiatement informés de ces changements. À mesure que la politique évoluera, YouTube commencera à appliquer des sanctions plus strictes, notamment en ciblant spécifiquement les nouvelles vidéos publiées. L’objectif est de garantir une transition en douceur tout en élevant progressivement les exigences en matière de contenu sur la plateforme.