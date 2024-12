Découvrez les nouveautés de la mise à jour majeure de Google NotebookLM

Google a déployé une mise à jour majeure pour NotebookLM : découvrez les nouveautés et les améliorations apportées à cette application.

Tl;dr Google améliore NotebookLM, son outil de productivité basé sur l’IA.

Introduit NotebookLM Plus, une version premium pour les entreprises.

La mise à jour comprend une interface redessinée et des fonctionnalités audio interactives.

Google, le géant de la technologie, a annoncé une série de mises à jour significatives pour NotebookLM, son outil de productivité basé sur l’IA. Celles-ci ont pour objectif d’améliorer l’interactivité, l’organisation et la collaboration.

Une interface redessinée pour une meilleure interaction

Les utilisateurs de NotebookLM pourront désormais profiter d’une interface redessinée, plus intuitive et pratique. En effet, les carnets de notes sont désormais divisés en trois panneaux distincts :

Le Panneau des sources , un espace dédié à la gestion et à la référence de toutes les informations centrales d’un projet.

, un espace dédié à la gestion et à la référence de toutes les informations centrales d’un projet. Le Panneau de discussion , qui permet aux utilisateurs de discuter de leurs sources avec l’interface IA, avec des citations de matériaux de source pour plus de transparence.

, qui permet aux utilisateurs de discuter de leurs sources avec l’interface IA, avec des citations de matériaux de source pour plus de transparence. Le Studio, un hub créatif où les utilisateurs peuvent générer des guides d’étude, des documents d’information, ou de nouvelles vues d’ensemble audio, soit individuellement, soit en collaboration.

Une interactivité accrue avec la fonctionnalité Audio Overview

Dans le cadre de cette mise à jour, Google a également introduit des fonctionnalités audio interactives. Les utilisateurs peuvent maintenant interagir directement avec les hôtes de la fonctionnalité Audio Overview. « Ils peuvent utiliser leur voix pour se joindre aux conversations, demander aux hôtes des détails supplémentaires ou demander des explications alternatives de concepts. » Cette nouvelle forme d’interactivité rend les vues d’ensemble audio plus dynamiques et personnalisées, répondant aux besoins d’apprentissage individuels.

NotebookLM Plus : une version premium pour les entreprises

En plus de la mise à jour de NotebookLM, Google Labs lance également NotebookLM Plus, une version premium conçue pour les entreprises, les institutions éducatives et les équipes. Les principales fonctionnalités de NotebookLM Plus incluent 5 fois plus de vues d’ensemble audio, de carnets de notes, et de sources par carnet de notes. Les utilisateurs peuvent s’attendre à plus de personnalisation pour personnaliser les styles et les tons dans les sorties de carnet de notes. De plus, la collaboration en équipe pourrait être améliorée avec des carnets de notes partagés, incluant des analyses d’utilisation pour améliorer la productivité.

En définitive, ces mises à jour traduisent l’engagement de Google à faire évoluer NotebookLM en une plateforme plus interactive, flexible et sécurisée. Que ce soit pour les utilisateurs individuels ou pour les grandes équipes, ces mises à jour apportent une plus grande efficacité et innovation à la gestion de l’information. En combinant des fonctionnalités d’IA avancées avec un design convivial et des outils de niveau entreprise, Google NotebookLM se positionne en tant que leader dans l’espace de la productivité basée sur l’IA.