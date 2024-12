L’outil de doublage automatique alimenté par l’IA de YouTube est enfin là

YouTube a enfin dévoilé son nouvel outil de doublage automatique, propulsé par l'intelligence artificielle, qui promet de révolutionner la manière dont nous consommons des vidéos en éliminant les barrières linguistiques.

Tl;dr YouTube lance son service de doublage IA.

Disponible pour les chaînes partenaires éducatives et informatives.

Les vidéos doublées sont disponibles en huit langues.

YouTube innove avec son service de doublage automatisé

Après un an et demi d’anticipation, YouTube a enfin dévoilé son service de doublage automatisé par intelligence artificielle (IA). La plateforme a annoncé cette nouveauté en partageant des vidéos exemples équipées de cette fonctionnalité.

Un service destiné aux chaînes partenaires

Disponible pour des centaines de milliers de chaînes du Programme Partenaire YouTube à vocation éducative ou informative, ce service permet aux créateurs de faire doubler leurs vidéos en anglais par une voix automatique en français, allemand, hindi, indonésien, italien, japonais, portugais ou espagnol. En revanche, une vidéo dans l’une de ces langues ne peut être doublée qu’en anglais. Les créateurs ont la possibilité de prévisualiser le doublage avant la mise en ligne de la vidéo.

Des exemples de doublage partagés

YouTube a partagé trois exemples de vidéos doublées. Deux d’entre elles ont été doublées en anglais à partir du français et de l’hindi, respectivement, et la troisième, en anglais, offre une gamme d’options de doublage. Cependant, ces traductions anglaises semblent très générées par IA et maladroites, bien qu’apparemment précises. Expérience similaire avec le doublage français.

Un outil encore en développement

Il faut noter que YouTube n’a partagé que des exemples de l’outil doublant une narration plutôt que des personnes en conversation. Il est possible que le doublage par intelligence artificielle rencontre des difficultés avec un discours rapide ou des interjections. YouTube prévient que cette « technologie est nouvelle » et « ne sera pas parfaite ».

En résumé, YouTube continue d’innover en proposant un service de doublage automatisé par IA à ses partenaires. Malgré quelques imperfections, cette technologie promet d’ouvrir de nouvelles possibilités pour les créateurs de contenu.