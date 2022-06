Tiger Champs : la collection NFT du PSG en collaboration avec Jay Chou

L'emblématique félin du zodiaque chinois se met aux couleurs du PSG.

Parrain et mécène du fonds de dotation du Paris Saint-Germain, Zhou Jielun aka Jay Chou vient de lancer une collection NFT nommée Tiger Champs en référence à l’année du Tigre avec le club parisien. C’est la première exclusivité pour Crypto.com depuis que la plateforme leader du marché de la cryptomonnaie et des cryptoactifs est devenue partenaire premium du PSG en début de saison. Par ailleurs, le plus grand artiste asiatique à la fois, chanteur, compositeur, réalisateur, acteur, collectionneur d’art, présentateur et magicien espère également étendre sa portée en Europe avec un concert dans la ville lumière.

🔛👀 #JayChou𝕩PSG La 𝗖𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗡𝗙𝗧 𝗧𝗶𝗴𝗲𝗿 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 est désormais disponible ! 🐯 📲▶️ https://t.co/L2dEUItzY7 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 23, 2022

“C’est un honneur de poursuivre ma collaboration avec le Paris Saint-Germain. Football et musique ont cette capacité commune à abolir toutes les frontières quelles soient géographiques ou linguistiques“, déclare Jay Chou. “Ce projet NFT offrira aux fans l’opportunité de gagner des billets pour mon concert à Paris prévu l’année prochaine. Je suis très heureux de créer un pont entre cultures chinoise et occidentale et de défendre des valeurs d’inclusion et de solidarité“. Fabien Allègre, chief brand officer du Paris Saint-Germain précise : “Le club poursuit son entreprise de diversification dans l’univers des NFT avec une collection qui allie musique et football. Nous sommes très heureux de voir se concrétiser ce premier projet de collaboration avec Jay Chou, ami fidèle du club et mécène du Fonds de dotation Paris Saint-Germain. C’est la première fois que nous lançons une collection NFT de cette envergure à destination des fans du club et de Jay Chou à travers le monde. À terme, ces NFT trouveront leur utilité au sein notre projet de terrain commun dans le métavers.”

Le contenu de la collection NFT Tiger Champs

Parmi les 10.000 NFT Tiger Champs, 10 Tiger Champs Légendes uniques incarnent chacun l’un des dix championnats remportés par le club le plus titré de France. Les dix tigres font le geste de la victoire souvent repris par Jay Chou. La main gauche tient l’Hexagoal 2021-2022. L’arrière-plan des légendaires Tiger Champs se présente sous la forme de graffitis. 1970 Tiger Champs Premium se distinguent par les poses du tigre inspirées de dix célébrations de joueurs. En haut à droite figure l’étoile parisienne qui symbolise les dix titres de champions de France gagnés par le club. Les Tiger Champs Premium portent les maillots home et away de la saison 2021-2022. Enfin, 8.020 Tiger Champs basic montrent le tigre faisant une pose “I love you”.

Dans l’ensemble des catégories, un système d’attribution aléatoire sur la base d’une centaine de critères (pose du Tigre, vêtements, accessoires, fonds avec notamment les monuments de Paris, etc…) garantit à chaque acquéreur l’attribution d’un NFT unique. Le lancement de la série s’accompagne d’un programme de fidélisation spécifique à l’univers des NFT. Outre l’opportunité aléatoire pour les acheteurs de se voir attribuer un NFT de la catégorie supérieure, 10% d’entre eux recevront également un lot dédié en lien avec celle-ci.