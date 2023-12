Théorie Marvel : Odin aurait-il cherché les Pierres d’Infinité avant Thanos ?

Une théorie convaincante de Marvel suggère qu'Odin, en tant que roi belliqueux, cherchait les Pierres d'Infinité bien avant Thanos, le puissant seigneur de guerre Titan.

La quête d’Odin pour les Pierres d’Infinité

Une théorie fascinante entoure le célèbre personnage de Marvel, Odin. Selon cette hypothèse, le père de Thor aurait tenté de rassembler les Pierres d’Infinité de l’univers cinématographique Marvel (MCU) bien avant Thanos. Cette quête aurait été motivée par ses ambitions en tant que roi guerrier, et non par un simple désir de puissance.

Dans Thor: Ragnarok, on découvre que Odin, loin d’être un monarque paisible, était autrefois un conquérant impitoyable qui cherchait à dominer les Neuf Royaumes. Pour y parvenir, il aurait pu chercher à s’emparer des Pierres d’Infinité, les artefacts les plus puissants du MCU.

Les indices de sa quête

Le comportement d’Odin et la présence d’un faux Gant de l’Infini dans son coffre sont autant d’indices qui soutiennent cette théorie. Le fait qu’il ait choisi de le montrer malgré sa fausseté pourrait indiquer qu’Odin était au courant de l’existence et du pouvoir des Pierres, et qu’il les a peut-être recherchées.

De plus, la certitude d’Hela, la fille d’Odin, que le Gant est un faux suggère qu’elle aurait pu être témoin de la quête infructueuse de son père pour rassembler les Pierres de l’Infini. Cela pourrait signifier qu’Odin a échoué dans sa quête, ou qu’il a décidé de renoncer à la poursuivre.

L’arrêt de la quête d’Odin

Il est probable qu’Odin ait possédé à un moment donné la Pierre de l’Espace et la Pierre de la Réalité. Cependant, sa quête a semble-t-il pris fin lorsqu’il a réalisé ce que l’acquisition de toutes les Pierres impliquerait.

Acquérir la Pierre de l’Âme nécessitait le sacrifice d’un être aimé, une exigence que le père aimant et époux dévoué qu’était Odin n’aurait pas pu accepter. Cette compassion et ce refus du sacrifice auraient donc mis fin à sa quête des Pierres d’Infinité.