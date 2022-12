The Witcher : Monster Slayer verra ses serveurs s’arrêter en 2023

Les serveurs de The Witcher : Monster Slayer sur iOS et Android cesseront leurs activités d'ici l'année prochaine.

L’application mobile The Witcher : Monster Slayer développée par Spokko cessera d’exister à partir du 30 juin 2023, soit moins de deux ans après sa sortie, le 21 juillet 2021, sur iOS et Android :

Nous sommes fiers d’avoir pu créer une expérience de réalité augmentée basée sur la localisation qui restitue ce que c’est que d’être un sorceleur dans la réalité et qui donne à la communauté la possibilité de combattre les monstres du monde de Witcher de près et en personne. C’est ce qui a fait que cette expérience est unique dans la licence The Witcher. Nous sommes reconnaissants d’avoir partagé tout cela avec une communauté incroyable et passionnée du monde entier. Ce voyage, rempli de quêtes, d’événements et d’aventures, n’aurait pas été possible sans vous. Ensemble, nous avons vaincu plus de 100 millions de monstres dans le monde, après tout.

Après le 31 janvier 2023, The Witcher : Monster Slayer sera retiré du Google Play Store et de l’App Store, sans oublier que CD Projekt RED supprimera tous les achats en jeu et ne proposera aucun nouveau contenu. Enfin, au 30 juin 2023, tous les serveurs seront fermés.

Spokko va fusionner avec CD Projekt RED

Vu que le spin-off de The Witcher à la sauce Pokémon Go n’a pas répondu aux attentes commerciales de CD Projekt RED, il a été décidé que les équipes de Spokko seront désormais rattachées au studio polonais fondé au début des années 1990 par Marcin Iwinski et Michal Kicinski :

Après le récent changement de la stratégie commerciale à long terme de CD Projekt RED, nous prévoyons d’entamer des changements structurels dans le capital de la société. Nous prévoyons d’intégrer Spokko au sein de CD Projekt RED, en donnant à une partie de son personnel la possibilité de rejoindre les principaux projets de développement de CD Projekt RED. Au cours de cette transition, certains membres du personnel seront malheureusement licenciés. Cependant, nous ferons de notre mieux pour accompagner tous nos employés concernés par cette situation et faire en sorte que la réorientation vers la prochaine étape de leur carrière soit aussi facile et sûre que possible.