The Witcher : les plateaux vont bientôt rouvrir, la saison 2 devrait être décalée en 2021

Le tournage de la saison 2 de la série télévisée The Witcher pour la plateforme américaine Netflix va reprendre en août prochain.

Les acteurs de The Witcher comme Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra et Joey Batey pourront revenir aux Arborfield Studios dès le 17 août prochain pour terminer le tournage de la deuxième saison après plus de cinq mois de retard à cause du Covid-19 : “Je dépoussière mon luth et ma plume, j’ai des nouvelles, de l’hydromel à renverser. Après tous ces mois de séparation, il est temps que la production redémarre. Le Sorcier et son barde, qui est impeccable, se retrouveront très prochainement“. Si une diffusion était prévue pour fin 2020 sur Netflix, les plans pourraient vite être modifiés avec une attente prolongée jusqu’en début d’année 2021.

La relation entre Geralt et Ciri dans The Witcher, la série Netflix

Pour patienter, la showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich a teasé l’évolution de Ciri et de Geralt avec la construction d’une relation père-fille solide : “C’est vraiment amusant car ces deux personnages forment la famille la plus inattendue qu’on puisse imaginer. Vous avez, d’une part, un sorceleur dont le seul travail est de tuer des créatures pour de l’argent et vous avez une petite fille qui essaie d’échapper à son passé. Au final, on se demande bien comment ils pourront se rapprocher. Et pour moi, l’une des choses les plus amusantes de la saison 2, c’est d’observer comment ils pourront évoluer et également comment ils pourront changer les autres. À la fin de la première saison, vous savez à peu près qui est Ciri, et vous avez une assez bonne idée de qui est Geralt. Et maintenant, on va découvrir ce qui se passe lorsque deux personnes complètement différentes sont forcées de coopérer ensemble. Et ça va être vraiment amusant. Ce ne sera pas toujours joli car ils se disputeront et se battront. Ce seront deux étrangers qui se réuniront pour la première fois et se diront un truc comme ‘non, on va vraiment être ensemble pour la vie ?’. Je pense que lorsqu’on voit Geralt et Ciri très proche, c’est l’une de mes parties préférées de la série.”