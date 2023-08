The Witcher : Anya Chalotra croit en Liam Hemsworth

Le départ du comédien britannique Henry Cavill de la série télévisée The Witcher n'inquiète pas Anya Chalotra qui incarne Yennefer de Vengerberg dans l'adaptation de Netflix.

Si les fans ne digèrent toujours pas le remplacement d’Henry Cavill (The Tudors, Enola Holmes, Argylle) par Liam Hemsworth (Hunger Games, Poker Face, Workaholics) pour les prochains saisons de The Witcher sur la plateforme de streaming Netflix, l’actrice Anya Chalotra (Wanderlust, The ABC Murders, Sherwood) est convaincue que la transition se déroulera sans accroc :

Je ne suis pas du tout inquiète. Liam Hemsworth va être brillant. Je le pense vraiment. Nous avons passé cinq ans à faire ce voyage ensemble, et je suis très enthousiaste pour Henry Cavill. À un moment donné, il a fallu mettre un terme à son interprétation de Geralt de Riv, et il a été incroyable. Nous avons passé de merveilleux moments avec lui. Mais le fait d’amener de nouvelles personnes dans ce voyage que nous faisons est très stimulant à ce stade.

Liam Hemsworth n’a pas encore rencontré Anya Chalotra pour The Witcher

Depuis que le départ d’Henry Cavill a été officialisé, Liam Hemsworth et Anya Chalotra n’ont pas encore travaillé ensemble:

Je n’ai pas participé à son casting. Mais je suis très excitée à l’idée de découvrir sa version de Geralt de Riv. Et ce n’est qu’à partir de ce moment là que nous pourrons définir la dynamique de notre groupe.

Si sa relation avec Henry Cavill était parfaite à l’écran, Anya Chalotra va faire en sorte qu’elle soit aussi forte avec Liam Hemsworth :

L’alchimie doit rester intacte malgré ce changement. Je sais que leur relation est très importante pour les personnes qui aiment les livres. Elle est aussi tellement complexe et, à chaque étape, il y a quelque chose d’autre à découvrir. Je veux dire qu’ils ont une centaine d’années et qu’ils continuent à vivre. Ils s’aiment toujours.