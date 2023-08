The War of the Worlds : Siberia, un jeu d’action-aventure inspiré par les romans de H.G. Wells

1C Game Studios dévoile The War of the Worlds : Siberia.

Sans plateforme ni date de sortie pour le moment, The War of the Worlds : Siberia se déroule en Russie, dans une version alternative de 1896 où la Terre a été la cible d’une invasion martienne massive. Plusieurs personnages, qui représentent les archétypes classiques de la Mère-Patrie du XIXe siècle, tentent alors de sauver leur peau en fuyant Petrograd, en proie à la panique, et en se dirigeant vers l’extrémité orientale de l’Empire russe. Des fusillades intenses avec des dizaines d’armes (des fusils à bouchon aux pistolets à poudre noire en passant par la mitrailleuse Maxim), des éléments de furtivité et des énigmes spatiales seront de la partie.

Un teaser pour The War of the Worlds : Siberia

Albert Zhiltsov, responsable de 1C Game Studios (IL-2 Sturmovik, Pacific Fighters, Theatre of War), a déclaré :

Nous avons toujours rêvé de créer un jeu du type “What if”. Et si l’invasion ne se limitait pas à l’Angleterre victorienne et se déroulait dans le monde entier ? Nous voulions inclure la Russie dans cette histoire. À cette époque, le pays était un empire puissant, en proie à des luttes internes. Une invasion extraterrestre est un déclencheur historique, un peu comme la révolution de 1917 où tous les problèmes accumulés au fil des ans éclatent d’un seul coup.

Sergei “SerB” Burkatovskiy (World of Tanks, Ataka Mertvetsov : Osovets), scénariste et auteur, a ajouté :

L’idée de “The War of the Worlds” a germé il y a près de vingt ans, lors d’une conférence de développeurs de jeux vidéo autrefois très populaire. Des tripodes martiens sur fond de paysage sibérien enneigé, des cosaques contre des extraterrestres – c’est cool, non ? Pendant des années, cette idée a lentement germé, pour ainsi dire. Nous apprenions à créer nos propres jeux, nous observions ce que faisaient les autres, et aujourd’hui, le moment est enfin venu de dire que nous le faisons.