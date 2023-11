The Starbites : Taste of Desert, un RPG coloré au tour par tour dans un monde désertique

IKINAGAMES dévoile The Starbites : Taste of Desert.

The Starbites : Taste of Desert du studio coréen IKINAGAMES raconte l’aventure d’une jeune fille sur Bitter, une vaste planète désertique en raison de l’influence de la guerre spatiale. Le destin de celle-ci, qui gagnait sa vie en recherchant des pièces ou des trésors tombés dans le désert à cause des traces de la guerre, commence à changer du tout au tout à cause de l’Oracle. Les IA deviennent agressives, des anomalies apparaissent sur toute la planète… Les joueurs auront pour mission d’explorer les secrets cachés de Bitter et de nouer des relations avec différents personnages pour obtenir de nouvelles informations.

Un trailer pour The Starbites : Taste of Desert

Dans chaque chapitre, un boss effrayant et un nouvel allié plus fort que les autres. Quel genre de monde connaissent-ils ? Les joueurs rencontrent des alliés, nouent des relations solides et écoutent leurs histoires. Ils partent à l’aventure avec leur mecha, un partenaire fiable qui les protégera dans le désert ! Le monde fait de sable est vaste, et les secrets qui s’y cachent le sont encore plus. Enfin, il existe une “synergie” qui s’applique en fonction des membres du groupe. Les joueurs ressentent le charme de changer le flux du champ de bataille en organisant les partis en fonction de la situation. Détruisez la stratégie de vos ennemis en formant diverses combinaisons et en résolvant les batailles à votre avantage.

The Starbites : Taste of Desert sortira en 2024 sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam.