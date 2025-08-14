The Spectacular Spider-Man : quand Gwen Stacy vole la vedette à Mary Jane

Dans cette série animée culte de Marvel, Gwen Stacy n’est plus spectatrice : elle est l’âme et le cœur de l’histoire.

Tl;dr The Spectacular Spider-Man choisit de placer Gwen Stacy, et non Mary Jane, au centre de la relation avec Peter Parker.

Le showrunner Greg Weisman lui donne une personnalité riche, en en faisant l’égale scientifique et émotionnelle de Peter.

Cette version a marqué durablement la franchise, influençant jusqu’aux adaptations live et au succès de Spider-Gwen.

Gwen Stacy au cœur de The Spectacular Spider-Man

Difficile d’imaginer aujourd’hui un dessin animé centré sur Spider-Man sans l’incontournable Mary Jane Watson. Pourtant, la série animée The Spectacular Spider-Man, diffusée entre 2008 et 2009, a surpris tout le monde en mettant en avant une autre figure féminine souvent reléguée au second plan : Gwen Stacy. Une décision qui bouleverse les habitudes, tant les adaptations antérieures, qu’il s’agisse des films de Sam Raimi ou du dessin animé des années 1990, avaient fini par fusionner les traits de caractère de Gwen avec ceux de Mary Jane.

L’art de réinventer un personnage oublié

Il faut se souvenir qu’à ses débuts dans les comics, Gwen Stacy souffrait d’un manque de relief. Plus spectatrice que protagoniste, son histoire basculait brutalement dans le drame lors du célèbre numéro 121 de The Amazing Spider-Man en 1973. Ce choix éditorial trouvait même sa justification chez l’auteur Gerry Conway, convaincu que Mary Jane offrait une dynamique plus intéressante pour Peter Parker. Dans ce contexte, le showrunner Greg Weisman a voulu « rendre justice à Gwen » en s’éloignant des clichés pour explorer davantage son potentiel.

L’impact durable d’une modernisation réussie

En modernisant le personnage, The Spectacular Spider-Man fait de Gwen une véritable égale de Peter : passionnée par la science, intelligente, réservée mais déterminée. Désormais stagiaire auprès du docteur Curt Connors comme Peter, elle partage ses centres d’intérêt et son cercle social. Un choix scénaristique habile, qui rend leur rapprochement naturel. La scène où Venom menace « la personne que Peter aime le plus » ne laisse aucun doute : c’est bien Gwen, et non Mary Jane, qui occupe cette place centrale.

Quelques points marquants illustrent ce repositionnement :

Gwen Stacy devient l’intérêt amoureux principal de Peter à l’écran.

Sous la plume de Greg Weisman, elle gagne en complexité et humanité.

Cet héritage rejaillit jusqu’à l’interprétation d’Emma Stone dans les films The Amazing Spider-Man.

L’héritage encore visible aujourd’hui

Le destin tragique de Gwen dans les comics n’empêche plus le personnage d’exister autrement. Grâce à la série animée puis à l’émergence du phénomène Spider-Gwen, sa figure s’est imposée auprès d’une nouvelle génération. S’il subsiste chez certains fans une pointe d’amertume face à l’annulation prématurée du show – qui empêcha Peter et Gwen d’aller au bout de leur histoire –, il est indéniable que The Spectacular Spider-Man a permis à Gwen Stacy de retrouver toute sa place dans la galaxie des héros Marvel.