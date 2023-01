The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle : l’adaptation en série de Netflix est abandonnée

La série télévisée The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle ne sera pas diffusée sur Netflix.

En développement depuis plus de deux ans, Netflix a annoncé l’annulation de l’adaptation de The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle en série télévisée. Ecrite par Sophie Petzal, elle devait être un murder mystery de haut niveau qui se déroule lors d’une fête de week-end dans un manoir en ruine où le narrateur doit répéter le même jour encore et encore jusqu’à ce qu’il puisse identifier le tueur de la belle jeune héritière, Evelyn Hardcastle, et briser le cycle.

It makes sense to cut and run when it takes two years for a show to still not hit active production. Also, recent Netflix UK's hit rate has been abysmal.https://t.co/MtUqwk3gs0 — Netflix 'N Swill Podcast (@netflixnswill) January 18, 2023

L’auteur Stuart Turton a déclaré :

Bon, les amis, j’apporte de mauvaises nouvelles. Netflix a annulé son intention de faire une adaptation télévisée de The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle. Triste nouvelle, mais il faut s’en remettre. Nous cherchons un nouveau diffuseur pour ce projet, mais pour l’instant, notre priorité est de nous assurer qu’il sera vraiment génial quand il arrivera.

L’adaptation de The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle en série a encore de l’avenir

House Productions, propriété de BBC Studios, devait produire la série télévisée après avoir acquis les droits télévisuels du livre en 2018. Selon plusieurs rumeurs, la société est en train de vendre le projet à d’autres partenaires de streaming, et un nouvel accord pourrait être en préparation. Il est intéressant de noter que sur les sept projets de la liste initiale de Netflix au Royaume-Uni, seuls quatre ont été officiellement approuvés, à savoir la pièce de théâtre du Fringe d’Edimbourg transformée en série Baby Reindeer, le drame pour jeunes adultes Half Bad, le drame d’action-aventure surnaturel Lockwood & Co. et la comédie Man vs. Bee.

Cependant, la trilogie de romans Half Bad de Sally Green, adaptée par le créateur de Giri/Haji, Joe Barton, et lancée l’année dernière sous le titre The Bastard Son & The Devil Himself, a été annulée en décembre dernier. Enfin, la plateforme de streaming n’a pas encore renouvelé Man vs. Bee pour une deuxième saison.