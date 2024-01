The Polar Express 2 sans Tom Hanks

L'absence du comédien Tom Hanks dans The Polar Express 2 pourrait diminuer son attrait.

Tl;dr Une suite à The Polar Express est en développement.

Tom Hanks pourrait ne pas participer à la suite.

Le premier film est considéré comme un classique de Noël.

Le succès de la suite dépendrait de la participation de Hanks.

Le Polar Express reprend la voie

Une suite au célèbre film d’animation The Polar Express est actuellement en développement, selon le producteur Gary Goetzman, un collaborateur de longue date de Tom Hanks. Toutefois, l’absence possible de Tom Hanks dans cette suite soulève des questions quant à son succès potentiel.

Un classique de Noël en péril ?

Bien que The Polar Express, sorti en 2004, n’ait pas été un succès au box-office, il est néanmoins considéré comme un classique de Noël. Le film, qui a bénéficié d’une technologie d’animation révolutionnaire pour l’époque, a pu compter sur la présence de Tom Hanks pour attirer les spectateurs. Après des performances emblématiques dans Cast Away, Road to Perdition et Catch Me If You Can, l’acteur américain a prêté sa voix à plusieurs personnages du film, dont le conducteur du train et le Père Noël.

Le succès de la suite dépend de Tom Hanks

La suite du Polar Express est encore en développement et pourrait évoluer au cours des prochains mois. Cependant, pour assurer son succès, il semble essentiel que Tom Hanks soit impliqué. Sa voix emblématique a grandement contribué à l’attrait du premier film. Pour l’instant, aucune information officielle n’a été communiquée concernant la participation de l’acteur à The Polar Express 2.

Basé sur le livre pour enfants de Chris Van Allsburg, paru en 1985, The Polar Express 2 devrait s’inspirer du matériel source et du premier film pour raconter une nouvelle histoire. Les personnages principaux, tels que le garçon et la fille héros, pourraient être adultes et avoir leurs propres enfants embarquant à bord du Polar Express.