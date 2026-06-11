The Pitt saison 3 change Javadi de service, pas de trajectoire

The Pitt prépare un virage logique pour Victoria Javadi en saison 3. Le décor change, mais le personnage pourrait y gagner bien plus qu’un simple nouveau stage.

En bref Javadi quitte les urgences pour la psychiatrie

Le virage était préparé en saison 2

Sa présence en saison 3 reste probable

L’info n’a l’air de rien, mais elle dit beaucoup sur The Pitt. En saison 3, Victoria Javadi ne sera plus aux urgences. Dans un entretien accordé à Bustle, Shabana Azeez a expliqué qu’elle avait terminé sa rotation en ER, le service des urgences, et qu’elle passait désormais en psychiatrie.

Un transfert qui colle enfin au parcours de Javadi

Ce n’est pas un virage sorti du chapeau. À la fin de la saison 2, Javadi vient justement parler à Dr. Michael « Robby » Robinavitch, joué par Noah Wyle, après avoir vu plusieurs crises liées à la santé mentale pendant son service. Plus tôt, elle confiait déjà à Dennis Whitaker, incarné par Gerran Howell, que plus elle passait de temps ici, plus elle mesurait l’importance de la santé mentale, pour les patients comme pour les soignants.

Quand elle demande à Robby si l’urgence psychiatrique pourrait lui convenir, il l’encourage. Et là, le décor est posé. Le changement de rotation annoncé par Azeez ressemble moins à une surprise qu’à une suite logique.

De l’étudiante brillante à une future médecin plus sûre d’elle

Au début de The Pitt, Victoria Javadi avance avec prudence. Elle est brillante, très jeune, clairement douée, mais aussi écrasée par le contexte. Enfant prodige entrée à l’université de Pittsburgh à 13 ans, fille de Eileen Shamsi, professeure de chirurgie générale jouée par Deepti Gupta, elle porte déjà une réputation avant même d’ouvrir la bouche.

La saison 2 en rajoute une couche avec son père, Raymond Javadi, interprété par Usman Ally, lui aussi professeur de médecine interne dans le même hôpital. Résultat ? Une pression familiale permanente. Mais Javadi progresse, gagne en assurance et montre de vrais instincts de médecin. Elle assiste même Dr. Linda Conley, la cheffe en neurochirurgie jouée par Mary McCormack, sur une procédure complexe. Ce personnage a grandi, pas juste changé de décor.

Changer de service ne veut pas dire disparaître

Vous pouvez souffler, ce transfert ne signifie pas que Javadi quitte la série. La logique de The Pitt, c’est justement de coller au fonctionnement réel d’un hôpital, avec ses rotations et son turnover. Le départ de Dr. Samira Mohan, jouée par Supriya Ganesh, allait déjà dans ce sens.

Et la chronologie aide. La saison 2 se déroule pendant le week-end du 4 juillet, la saison 3 doit se situer autour du mois de novembre de la même année. Javadi sera donc encore étudiante en médecine, simplement dans un autre service. Elle a aussi une petite vie parallèle que la série a glissée au passage, son compte TikTok sous le nom de Dr. J, où elle vulgarise des conseils santé.

Pourquoi ce détail compte pour la série

Shabana Azeez dit que l’ambiance sera très différente pour elle, qu’elle est nerveuse, mais honorée de pouvoir montrer cette partie de la médecine. Et c’est là que le choix devient intéressant. The Pitt ne se contente plus de filmer l’adrénaline des urgences, la série ouvre aussi une porte vers un autre rapport au soin, moins spectaculaire, souvent plus intime.

Si le calendrier se confirme, il faudra sans doute attendre 2027 pour voir cette saison 3, possiblement en janvier. En attendant, les arcs de Javadi sont disponibles sur HBO Max. Et ce passage en psychiatrie pourrait bien être plus qu’un simple changement de badge, une façon pour la série d’élargir son regard sans trahir sa promesse de réalisme.