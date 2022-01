The Offer : une série sur le making-of du Parrain

Les secrets du tournage du film Le Parrain seront dévoilés dans The Offer.

Basé sur les nombreuses déclarations du producteur Albert S. Ruddy ( Million Dollar Baby, The Longest Yard, Cry Macho), la série télévisée The Offer racontera les coulisses agitées du tournage du film emblématique Le Parrain que Francis Ford Coppola a réalisé et adapté avec Mario Puzo à partir du roman à succès de ce dernier. Il mettait en vedette Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, John Cazale, Robert Duvall, Diane Keaton et Talia Shire. Nommé pour pas moins de 11 Oscars, ce dernier en a remporté trois, dont celui du meilleur film.

Le scénariste Michael Tolkin a créé et écrit The Offer avec l’aide de la productrice Nikki Toscano, qui en assure également la direction. Miles Teller et Albert S. Ruddy sont également producteurs exécutifs aux côtés de Leslie Greif (Hatfields & McCoys). Dexter Fletcher (Rocketman) réalisera le premier segment de cette nouvelle expérience de Paramount et sera producteur exécutif.

Un teaser pour The Offer

Outre Miles Teller dans la peau d'”Al Ruddy”, le casting comprend Matthew Goode (Robert Evans), Juno Temple (Bettye McCartt), Giovanni Ribisi (Joe Colombo), Dan Fogler (Francis Ford Coppola), Burn Gorman (Charles Bluhdorn), Colin Hanks (Barry Lapidus) et Patrick Gallo (Mario Puzo).

Sur dix épisodes, les trois premiers seront diffusés en continu dès le 28 avril prochain sur la plateforme de streaming Paramount+.