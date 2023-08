The Marsh King’s Daughter : un thriller avec Daisy Ridley et Ben Mendelsohn

Après Star Wars, les acteurs Daisy Ridley et Ben Mendelsohn sont réunis dans The Marsh King's Daughter.

Réalisé par Neil Burger (Limitless, The Upside, Voyagers) et écrit par Elle Smith (Estranged, Wear, The Houses October Built) et Mark L. Smith (The Hole, Overlord, The Midnight Sky), d’après le roman éponyme de Karen Dionne paru en 2017, The Marsh King’s Daughter suit Helena, dont la vie apparemment ordinaire cache une vérité sombre et dangereuse : son père est le tristement célèbre Marsh King, qui a kidnappé sa mère et les a gardées toutes les deux captives pendant des années dans la nature sauvage, où Helena est née. Lorsque son père s’évade de prison, elle sait qu’il va la traquer, elle et sa famille. Helena doit trouver la force d’affronter ses démons et de déjouer l’homme qui lui a appris tout ce qu’elle sait sur la survie dans la nature.

Un trailer pour The Marsh King’s Daughter

The Marsh King’s Daughter sortira le 6 octobre prochain au cinéma puis plus tard sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Le casting est composé de Daisy Ridley dans le rôle d’Helena Pelletier, Brooklynn Prince dans le rôle de la jeune Helena, Ben Mendelsohn dans le rôle de Jacob Holbrook, Garrett Hedlund dans le rôle de Stephen Pelletier, Caren Pistorius dans le rôle de la mère d’Helena, Joey Carson dans le rôle de Marigold Pelletier et Gil Birmingham.