The Lord of the Rings: Gollum arrivera finalement le 25 mai. Une genèse compliquée pour un jeu qui pourrait connaître un franc succès.

Après une période d’incubation particulièrement longue, le jeu The Lord of the Rings: Gollum est presque prêt à être livré. Daedalic a révélé que sa vision plutôt musclée du monde de fantasy de JRR Tolkien sera proposée aux joueurs sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S à partir du 25 mai prochain. Une version Switch doit arriver ultérieurement. Bien que les mécaniques du jeu soient déjà connues, la promesse d’un vent de fraîcheur est grande avec ce titre, surtout si vous n’avez pas trop aimé les hack-and-slash précédents réalisés par Monolith.

Dans The Lord of the Rings: Gollum, vous jouez Gollum dans une histoire jamais racontée jusqu’à présent, alors qu’il est à la recherche de, devinez quoi, son Précieux durant les premiers chapitres de La Communauté de l’Anneau. Il n’est alors clairement pas un bagarreur, alors il doit se faufiler et escalader pour survivre. Et la grande bataille dans son esprit torturé joue un rôle crucial. Il vous faudra choisir entre laisser Gollum répondre à ses pulsions les plus sombres ou tenter de s’accrocher à la gentillesse de Smeagol. Et cette histoire originale étant basée sur les livres, vous retrouverez des personnages familiers et naviguerez dans un monde grandement inspiré par les films Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.

Une genèse compliquée pour un jeu qui pourrait connaître un franc succès

Dire que ce jeu Gollum a mis du temps à voir le jour est un doux euphémisme. Ce titre avait été dévoilé pour la première fois en 2019, et à cette époque, il ne devait pas arriver avant 2021. 2021 est arrivée, puis passée. La pandémie n’a pas aidé le développement, et une annonce de lancement avait été communiqué pour le mois de septembre 2022. Malheureusement, ce créneau n’a pas pu être tenu non plus. À ce moment-là, nous apprenions qu’il fallait encore “quelques mois” à Daedalic pour peaufiner les derniers éléments.

Et ce nouveau timing pourrait cependant jouer en faveur du jeu. En 2019, la série TV Le Seigneur des Anneaux d’Amazon n’était qu’à ses débuts et le dernier jeu en date dans l’univers de Tolkien, Middle-earth: Shadow of War, remontait à quelque temps. En 2023, la situation est bien différente. La série Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est un énorme succès pour Amazon et la société d’effets spéciaux pour le cinéma Weta Workshop travaille sur son propre jeu vidéo dans la franchise. L’intérêt pour ce lore ô combien riche semble reparti à la hausse, Gollum pourrait grandement en profiter.